Pour ce week-end du 13 et 14 janvier 2018, peu de compétitions au programme avec notamment trois annulations de marque dûes aux intempéries. Retrouvez ci-après les résultats sportifs du week-end :

Athlétisme: Meeting du CAG annulé

Afin de préparer au mieux les prochains championnats, le CAG St Pierre organisait un meeting ce dimanche au stade du lycée de Bois d'Olive, ouvert à toutes les catégories de benjamins à masters. En raison du vent très fort ce dimanche, l'organisateur a été contraint d'annuler la compétition et de la reporter à une date ultérieure.



Trail: Trail urbain de Saint Pierre annulé

Comme chaque année, Réunion Demain devait ouvrir la saison de course à pied avec son traditionnel trail urbain de Saint Pierre (5ème édition), qui réunit routards et montagnards, samedi en fin de journée. Mais avec les fortes pluies qui se sont abattues sur l'île à ce moment, Patrick Giraudet, l'organisateur, a dû annuler l'évènement en dernière minute.



Course à pied: Cross du Vétyver annulé

Le COSPI organisait dimanche la 21ème édition du cross du Vétyver au domaine du relais de Petite Ile. Mais avec les mauvaises conditions météo du moment, les organisateurs ont été contraints d'annuler l'évènement.

Cyclisme: 1ère coupe régionale sur piste

Programmée ce dimanche au vélodrome de Champ Fleuri, la 1ère coupe régionale sur piste a également été annulée à cause de la météo et "des difficultés prévisibles de déplacement entre les régions ouest, sud et nord de notre département" dixit le comité régional.

Volley: 6ème journée Promovolley

La 6ème journée du championnat Promovolley, organisée par Tampon Gecko Volley, était programmée pour ce dimanche à la plaine des Cafres. Vu les conditions météo, l'organisation a préféré reporter l'étape à dimanche prochain (21 janvier) en espérant que les conditions soient meilleures...

Surf: Pro Netanya

Le spot de Kontiki Beach en Israel accueille cette semaine la 1ère épreuve du circuit qualificatif mondial (WQS), dotée de 3000 points. Finaliste l'an dernier, Jorgann Couzinet qui est venu passer les fêtes en famille à la Réunion, sera en lice dès le round 2, tout comme les Réunionnais Maxime Huscenot et Adrien Toyon. Ce dimanche a eu lieu le 1er tour de compétition et il ya donc de fortes chances pour que les Réunionnais se mettent à l'eau ce lundi pour le tour suivant.

Pour Couzinet et Huscenot, l'objectif de la saison reste la qualification pour le World Tour et dans cette optique les deux surfeurs péi veulent marquer un maximum de points en ce début d'année. On les retrouvera ensuite sur deux épreuves dotées de 6000 points en Australie fin février et début mars.



