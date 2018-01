Pour ce week-end du 27 et 28 janvier, les événements sportifs sont de retour sur l'île. La coupe en basket, le championnat en hand ou encore deux courses de trail à la Plaine des Cafres, découvrez ci-dessous l'agenda sportif du week-end :

Basketball: 16èmes de la coupe de la Réunion masculine



Les matches compant pour les 16èmes de finale de la coupe de la Réunion auront lieu ce vendredi et ce samedi à 20h30.

14 rencontres sont programmées vendredi soir:

Saint Joseph – AMML2 (+7)

Sainte Suzanne (+7) – Saint Leu

Bull's Chaudron – ASPTT

SABC – CS Portois

COM2 – TBB1

SPBB 2 – Aiglons d'orient

TBB3 – Etang Salé 2

Sainte Marie 3 (+14) – Saint Paul 1

Petite Ile (+7) – Sainte Marie 2

Saint Joseph 2 (+7) – Aiglons d'orient 2

TBB4 (+14) – Sainte Marie 1

BOA (+14) – COM1

AMML1 – TBB 2

Etang Salé 1 – BCD1

Puis deux rencontres sont programmées samedi:

SPBB 3 (+7) – BCD2

Saint Paul 2 (+7) – SPBB 1

Basketball: 8èmes de la coupe de la Réunion féminine



Les matches féminins comptant pour les 8èmes de finale de la coupe de la Réunion sont programmés pour ce samedi à partir de 18h30:

TBB1 – CSP1

AMML (+14) – St Leu

Aiglons d'orient – St Paul

Bull's Chaudron (+14) – BCD1

SPBB2 (+14) – SPBB1

Etang Salé – COM

TBB2 – Ste Marie

Un match des 16èmes de finale du trophée coupe de France aura également lieu ce samedi à 20h00, en métropole opposant St Gratien à la Tamponnaise.

Handball: 13ème journée de championnat



La 13ème journée de championnat de 1ère division aura lieu ce vendredi et ce samedi.

Côté masculin, on jouera ce soir à 21h15:

Lasours – Possession

HBCED – Chateau Morange

JSB – St Gilles

Cressonière – Joinville

St Pierre – Tampon (samedi)

Côté féminin, on jouera samedi soir à partir de 19h00:

Tampon – Cressonnière

JSB – Saline

Port – St Denis

St Pierre – St Leu

St Joseph – Bois de Nèfles

Volleyball: 10ème journée R1M



La 10ème journée du championnat régional masculin est programmée à partir de ce soir:

St Pierre – TGV vendredi 20h30

Entre Deux – VB2CO samedi 20h00

St Denis – SDOVB samedi 18h30

Volleyball: 12ème journée R1F

La 12ème journée du championnat régional féminin est programmée ce samedi soir:

St Pierre – VB2CO 19h30

St André – TGV 20h00

St Denis – Aigles blancs 20h30

St Leu – SDOVB 20h30

Une rencontre en retard de la 11ème journée se jouera ce vendredi soir à 20h30 entre le SDOVB et Ste Marie.

VTT: 1ère manche de la coupe XC



Le VCE organise ce dimanche la 1ère manche de la coupe régionale de cross country sur le site du Front de Mer et de la Rivière des Roches de la commune de Bras Panon. L'épreuve se déroulera sur un circuit de 5km à parcourir plusieurs fois selon la catégorie. La journée débutera à 8h00 avec les courses enfants, puis à 9h00 pour les jeunes et les féminines et enfin à 10h30 la course "élite".

Trail: Tangue et Transvolcano



L'AAJM organise un trail ce dimanche à la Plaine des Cafres sous deux formats: la Tangue de 24km et la Transvolcano de 45km. Le départ de la version longue sera donné à 5h00 et celui dela version courte à 7h00 depuis la cité du volcan. Si les coureurs du format 2km se contenteront d'une boucle par le piton Textor, ceux du format 45km pousseront jusqu'au Pas de Bellecombe, via le piton de l'eau et l'oratoire Ste Thérèse.

Parmi les favoris du format court on retrouvera Axel Arnaud, Guy Noel Lebon, Nicolas Rivière, Claire Baudis, Elisabeth Legros. Sur le long, la course semble plus ouverte en ce début de saison.

Athlétisme: Championnat régional austral et lancers longs



La ligue d'athlétisme organise le championnat régional austral et lancers longs ce samedi de 15h00 à 20h00 au stade d'athlétisme Marc Nasseau. Près de 300 participants de toutes catégories sont attendus pour cette manifestation qui proposera des épreuves de 60m haies, 60m, 800m, 1500m, 200m, 400m, 3000m/5000m marche, longueur, hauteur, perche, triple, javelot, disque, poids, marteau.

Karaté: Coupe de la Chaloupe



La Coupe combats du Club de la Chaloupe se déroulera ce dimanche au gymnase de Stella à St Leu. La journée débutra à 8h00 pour les benjamins, 9h00 pour les minimes, 9h30 pour les cadets, 10h00 pour les juniors et 11h00 pour les séniors et vétérans.



