La Coupe Open en surf à Saint-Gilles, les championnats de basket et de hand ou encore deux tournois à 7 en rugby, ce week-end du 3 et 4 février s'annonce chargé sur les terrains. Les principaux événements sportifs :

Basketball: 13ème journée PNM

La 13ème journée de Pré Nationale Masculine est programmée pour ce samedi soir à 20h30:

St Paul – BCD

St Pierre – TBB

Aiglons – Etang Salé

COM – Ste Marie 89-66 (joué jeudi 1er février)

Basketball: Poule des As féminine

Côté féminin, on jouera ce samedi à 18h30 la 1ère journée de la poule des As avec les quatres équipes concernées par cette phase:

Tamponnaise BB – BC Dionysien

CS Portois – CO Montagne

Handball: 14ème journée de championnat

La 14ème journée de championnat masculin de 1ère division est programmée pour ce vendredi à 21h15:

Chateau morange – Possession

Lasours – JSB

Tampon – HBCED

St Gilles – Cressonnière

Bois de Nèfles – St Pierre

Joinville – Port

Rugby: Tournois à 7

Deux tournois de rugby à 7 comptant pour la 1ère journée d echampionnat sont programmés ce samedi:

de 16h à 19h à la Saline: St Gilles / Chaudron / JSB / XV Dionysien / St Paul

de 15h à 18h à Casabona: St Pierre / Tampon / Etang Salé / Le Port

Volleyball: 13ème journée R1F

La 13ème journée du championnat régional féminin est programmée ce samedi soir à 18h:

Saint-Denis Olympique - ASV Saint-André

Aigles Blancs - VB Saint-Pierre

Sainte-Marie VB - VBC Saint-Leu

Tampon GV - VBC Saint-Denis

Cyclisme: La Cyclo LRPO

La 1ère cyclosportive de la saison, intitulée "les rois de la pédale de l'Ouest", aura lieu ce dimanche à Etang Salé, organisée par Anim'Services. Deux parcours seront proposés au départ d'Etang Salé: 60km en aller retour à Trou D'eau et 100km en aller retour à St Paul via le tour des roches. Le départ sera donné à 7h30.

VTT: 1ère manche de la coupe DH

DH Riding Company organise la 1ère manche de la coupe de la Réunion de descente ce dimanche sur la piste des Makes de St Louis. Le départ de la 1ère manche ser donné à 9h30 et celui de la seconde 40 minutes après la passage du dernier concurrent. Les pilotes de la catégorie enduro seront les premiers à s'élancer car ils devront impérativement remonter en vélo par la route entre les deux manches.

Course à pied: Relais de Saint Jo

Le Saint Jo Trail Team organise le relais de Saint Jo ce dimanche entre le centre ville de St Joseph et Grand Coude. Cette course par équipe de 7 coureurs propose une distance de 18,4km pour un dénivelé de 1100m. Le départ sera donné à 8h30 de la mairie.

Course à pied: 10km nocturnes de l'Entre Deux

Dimitile Sport Action organise ses 10km nocturnes ce samedi dans les rues de l'Entre Deux. Le départ sera donné à 20h00 de la place de la Liberté pour une boucle de 5km à parcourir deux fois. Les inscriptions sur place seront possibles jusqu'à 17h00 dans la limite des 750 places autorisées.

Athlétisme: Cross de Sainte Marie

Le CA Sainte Marie organise son cross ce dimanche sur le site de Bois Madame. Toutes les catégories pourront participer sur les différents formats proposés à partir de 8h00. Un cross court sera également proposé, support du championnat régional de cross court.

Moto: 1ère manche du championnat MX

La 1ère manche du championnat motocross est organisée ce dmanche par le Team B2R sur le circuit Pascal Ravenne de la Ravine à Malheur à la Possession.

Surf: Coupe Open

Ce week end devrait avoir lieu la 1ère coupe open de la saison à Saint Gilles (Brisants ou Aigrettes). Si les conditions sont propices, il faut une matinée de 8h à 13h pour boucler le drop knee, le surf master, open et ondone, le body surf, le bodyboard ondine et open.

Course à pied: Seigneurie Colors

La première édition de la Seigneurie Colors est organisée ce samedi par Ilop sport sur la commune de Saint Paul, site du Jardin d’EDEN. La particularité de la course tient au fait que régulièrement se tiendra une "station couleur" animée par des bénévoles qui recouvriront les participants de poudre colorée. Un sachet de poudre sera remis à chaque participant sur la ligne d'arrivée de la course, sachet destiné à être utilisé lors d'une projection de poudre finale qui aura lieu lors du Festival. Il ne sera pas autorisé aux participants d'utiliser de la poudre au niveau du départ de la course. Des animations musicales seront présentes sur la manifestation. Une scène centrale rythmera la journée. La course n’est pas chronométrée, de sorte qu’aucun temps officiel ne sera communiqué aux participants, ni aucun classement établi.

Le tracé comptera 5km et la course se déroulera en 20 vagues successives de 50 participants.

Athlétisme: Marche Nordique

Le RCSD organise une marche nordique ce dimanche de 07h00 à 09h00 à Saint Denis. Rendez-vous dès 07h00 au Cœur Vert Familial pour profiter de cette activité sport bien-être, conviviale et accessible à tous. Une trentaine de personnes est attendue pour cette activité.

Badminton: Tournoi corpo

Dyonibad Réunion organise un tournoi corpo ce dimanche de 07h30 à 18h00 au gymnase des Deux Canons. Une centaine de participants de toutes catégories est attendue pour cette journée.

Surf: Las America Pro Ténérife

Les Réunionnais sont cette semaine aux Canaries pour un WQS doté de 1500 points. Après les éliminations de Ugo Robin et Adrien Toyon au 2ème tour, c'est Macxime Huscenot qui a lâché prise au tour suivant. Seul rescapé, Jorgann Couzinet s'est hissé en demi finale. Il affrontera aujourd'hui l'Irlandais Gearoid McDaid pour une place en finale.