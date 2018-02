Ce premier week-end de février 2018 a été animé sur la planète sports. Retour sur les résultats des principaux événements. (photo d'archive)

Basketball: 13ème journée PNM

La 13ème journée de Pré Nationale Masculine était programmée samedi soir à 20h30. Le BCD, leader du championnat, a été dominé par St Paul qui le rejoint ainsi en tête du classement avec 25 points. :

CO Montagne - Sainte-Marie BB 89-66

BC Saint-Paul – BCD 101-83

Saint-Pierre BB - Tamponnaise BB 73-48

Aiglons d'Orient - MC Etang-Salé 49-56

Basketball: Poule des As féminine

Côté féminin, on jouait samedi la 1ère journée de la poule des As qui a tourné à l'avantage des Tamponnaises et des Portoises:

Tamponnaise BB – BC Dionysien 64-55

CS Portois – CO Montagne 50-36

Handball: 14ème journée de championnat

La 14ème journée de championnat masculin de 1ère division a eu lieu vendredi à 21h15:

Chateau morange – Possession 33-22

Lasours – JSB 39-28

Tampon – HBCED 28-23

St Gilles – Cressonnière nc

Bois de Nèfles – St Pierre nc

Joinville – Port 27-26

Volleyball: 13ème journée R1F

La 13ème journée du championnat régional féminin était programmée samedi soir à 18h. Le TGV et le SDOVB qui dominent ourtageusement ce championnat (35 et 31 points), se sont imposés sans peine face à St Denis et St André.

Aigles Blancs - VB Saint-Pierre 3-0 (25-13, 25-13, 25-22)

Tampon GV – VBC Saint-Denis 3-0 (25-20, 25-18, 25-20)

Saint-Denis Olympique - ASV Saint-André 3-0 (25-11, 25-13, 25-16)

Sainte-Marie VB – VBC Saint-Leu 1-3 (25-23, 24-26, 15-25, 19-25)

Cyclisme: La Cyclo LRPO

La 1ère cyclosportive de la saison, intitulée "les rois de la pédale de l'Ouest", a eu lieu dimanche entre Etang Salé et Saint Paul, organisée par Anim'Services. Il aura fallu seulement 2h33 à Sébastien Elma (EVC) pour s'imposer aux termes des 100km, devant Chryslain Jean François (SMVC) à 29" et Tony Bérile (LB2O) à 48".

VTT: 1ère manche de la coupe DH

DH Riding Company organisait la 1ère manche de la coupe de la Réunion de descente ce dimanche sur la piste des Makes de St Louis. Romain Payet (ACPR) s'est offert cette première manche devant Alexandre Sicard (RMRC) à 8"50, tenant du titre et Jean Max Laurestant (ACPR) à 9"29. Dans la catégories enduro, victoire de Fabrice Morel (RIC) devant Cédric Barbe (BCO) et Matthieu Robert (ACPR).

Course à pied: Relais de Saint Jo

Le Saint Jo Trail Team organisait le relais de Saint Jo ce dimanche entre le centre ville de St Joseph et Grand Coude, soit une distance de 18,4km pour un dénivelé de 1100m, à parcourir en relais de 7 coureurs. 29 équipes étaient au départ. A l'arrivée, le COSPI se montre le plus rapide en 1h11'58, devant St Jo Trail Team Garçons en 1h18'36 et Ouest Trail Annapurna en 1h20'23.

Course à pied: 10km nocturnes de l'Entre Deux

Dimitile Sport Action organisait ses 10km nocturnes samedi dans les rues de l'Entre Deux. Le départ était donné à 20h00 de la place de la Liberté avec 400 coureurs pour une boucle de 5km à parcourir deux fois. Après 34'40 d'effort, Géraldo Trulès franchissait la ligne en vainqueur, devant Sébastien Fontaine 34'44 et Mathieu Arhel 34'48. Côté féminin, Nadine Leveneur s'impose en 45'07, devant Amandine Marchant 45'49 et Donna Dreisiebner 46'17.

Athlétisme: Cross de Sainte Marie

Le CA Sainte Marie organisait son cross ce dimanche sur le site de Bois Madame, avec notamment un cross court de 4km pour les hommes et 3km pour les femmes, support du championnat régional. Chez les messieurs, Attoumane Abdoul-had (ACEN) l'emporte en 13'08 devant Thomas Ethève (Cospi) en 13'26 et Alexandre Dallenbach (CASL) en 13'28. Chez les dames, victoire de Charlotte Hale (ACSGS) en 11'12, devant Anne Atia (ADISS) en 11'36 et Peggy Lopez (ACEN) en 12'01.

Moto: 1ère manche du championnat MX

La 1ère manche du championnat motocross était organisée ce dimanche par le Team B2R sur le circuit Pascal Ravenne de la Ravine à Malheur à la Possession. Comme souvent, Pascal Dorseuil s'est imposé devant Romain Laurens, Guillaume Baillif et Ikhlass Onia, les principaux acteurs de ce championnat en 10 manches.

Surf: Coupe Open suite et fin

Ce dimanche a lieu la suite de la 1ère coupe open de la saison à Saint Gilles sur le spot des Brisants. Bodyboard, longboard, stand up paddle et surf étaient au programme. Les podiums sont les suivants:

Longboard ondine : 1. Adèle Begue, 2. Camille Davilla, 3. Maya Glasnapp.

Longboard open : 1. Léo Girardet, 2. Ruben Dubourg, 3.Timothée Denard.

Surf open : 1. Lucas Bernard, 2. Yann Guyonneau.

Bodyboard open : 1.Laury Grenier, 2.Jérémie Gazzo.

Drop Knee : 1.Norbert Senescat, 2. Yves De Lapelin Dumont, 3.Laury Grenier.

Surf Master : 1.Karim Bouchga, Olivier Le Dain.

Surf ondine : 1. Camille Davilla, 2. Coralie Friedmann.

Bodysurf open : 1.Norbert Senescat, 2. Sébastien Guiltat, 3. Bastien Cochonneau.

Sup Open : 1.Eric Sutra, 2. Christophe Denard, 3. Nicolas Lautier.

Bodyboard Ondine : 1.Christelle Guist, 2. Marine Mainguy, 3. Camille Davilla.

Yoseikan Budo: Championnat régional

Ce dimanche s’est tenu le championnat de la Réunion de Yoseikan Budo au gymnase de Plateau Caillou. Des minimes aux séniors, tous ont évolué dans l’atelier multidisciplines classe B, une épreuve combinée (arme individuelle + combat classe B) afin d’obtenir leur qualification pour le championnat de France des 7/8 avril prochain à Lyon. Le svainqueurs par catégorie sont:

Minime F+58 kg : 1 Fanteline Cécile (YBTR) /open

Minime M-46 kg : 1 Séraphin Dylan(YBSP)

Minime M-52 kg : 1 Naze Guillaume(YBSP)/ open

Minime M -60 kg : 1 Aure Mathéo (YBTB)

Minime M-68 kg : 1 Léocadie Maxime (YBCSL)/open

Cadet F -52 kg : 1 Hibon Loan (YBTR) /open

Cadet M-54 kg : 1 Araux Evan (YBTR)

Junior F-54 kg : 1 Myscile Léa (YBSP)

Junior M-80 kg : 1 Bénard Julien (YBTR) /open

Sénior M-75 kg : 1 Dessimietti Georges(YBSP)

Sénior M-80 kg : 1 Sorlier Jimmy (YBTB)

Sénior M-90 kg : 1 Fatol Alexandre (YBTB)

Sénior M+90 kg / classe A : Séraphin Jonathan

Championnat arme par équipe junior/senior mixte : 1 /YBTB (Fatol, Absyte, Sorlier, Persée)

Judo: Championnat régional cadets

Une centaine de judokas étaient réunis au dojo régional de Champ Fleuri samedi pour le championnat de la Réunion, qualificatif pour les prochains championnats nationaux.

Les podiums du jours:

Féminines -40 kg : 1.Mélissa Rato, 2. Célia Pausé.

Féminines -44 Kg : 1. Mérédith Ratenon, 2. Brenda Lebreton.

Féminines -48 kg : 1. Nelsy Chabot.

Féminines -52 kg : 1.Julie Cadet, 2. Cheryll Pausé, 3.Morgane Ramamonjisoa.

Féminines -57 kg : 1.Emmy Jean-Baptiste, 2.Floriane Dufestin, 3.Laurie Anne Cologon.

Féminines -63 kg : 1.Naima Jean-Jacques, 2. Lisa Marie Rodriguez, 3. Anna Payet.

Féminines -70 kg : 1.Bérénice Ledoyen, 2.Marine Técher, 3. Clémence Kermoune.

Féminines +70 kg : Karla Hoareau.

Masculins -46kg : 1.Lucas Virassamy-Rangassamy, 2. Yacine Madani, 3. Enzo Juzwiszyn.

Masculins -50 kg : 1.Dave Durimel, 2. Anthony Laup.

Masculins -55 kg : 1.Sloan Lucian, 2. Thomas Haudebourg, 3.Vincent Maréchal.

Masculins -60 kg : 1.Freddy Jaona, 2. Désiré Camlindia, 3.Rodolphe Quinton.

Masculins -66kg : 1.Kevin Dugain, 2.Robin Fontaine, 3.Florian Govindechetty.

Masculins -73 kg: 1.Gilles Courteaud, 2. Honoré Laurac, 3. Mathieu Poter-Ledoyen.

Masculins -81kg : 1.Salim Abdouroihimane, 2.Rayane Fougerouxn 3.Nicolas Panechou.

Masculins -90 kg : 1. Loïc Macé, 2.Dimitri Marimoutou.

Masculins +90 kg : Keran Tapachès, 2.Adrien Chu Cheung Kum, 3.Mathieu Françoise

Tous les podiums du championnat régional cadet individuel sont qualifiés pour les demi-finales du championnat de France cadets. Sont également qualifiés hors-quota : MASSEAUX Ingrid -44 kg (DOJO HUANG/JCA), MULOT Salomé -52 kg (JC BOIS DE NÈFLES), SORLIER Judicaëlle -57 kg (ADGQ JCM Saint-Paul). Suite a leur résultat au tournoi de France cadets, sont qualifiées directement pour les championnats de France cadets première division : FONTAINE Léa +78 kg (JCM St-Denis) et BERTSCHY Mayla -70 kg (JCM Saint-Denis).

Surf: Las America Pro Ténérife

Les Réunionnais étaient aux Canaries pour un WQS doté de 1500 points la semaine dernière. Après les éliminations de Ugo Robin et Adrien Toyon au 2ème tour, Macxime Huscenot a lâché prise au tour suivant. Encore une fois, le meilleur résultat revient à Jorgann Couzinet qui s'est incliné en finale face au Basque Ruben Vitoria auteur d'une série fantastique, récompensé par un 9,10 et un 10! Malgré deux excellents scores (8.67 et 8.83) le Réunionnais termine second de la compétition et pointe à la 3ème place du classement WQS.



