Voici les principaux résultats sportifs du week-end

• Athlétisme: Meeting des Aigles Blancs

Les Aigles Blancs organisaient un meeting ce samedi au stade olympique de St Paul. Les meilleures performances par catégorie sur les différentes épreuves sont les suivantes:

100m / TCF : JEAN-BAPTISTE Nathanaelle CAF /02 Ac Entente Nord Saint Denis 13''96

400m / TCF : RANAIVOARIVELO Ando (Mad) SEF /87 Cag Saint-pierre 60''58

100m / TCM : DERMONT Chauvet SEM /93 Cag Saint-pierre 11''44

400m / TCM : ODON Thomas ESM /97 Ab Saint-paul 49''95

Hauteur / TCM : BASTIEN Teo CAM /02 Us Pointe-des-galets 1m91

Longueur / TCM : DEURWEILHER Arnaud JUM /99 Ca De La Plaine Des Palmistes 6m64 (+1.0)

Triathlon / BEF: Maeva Bastien USPGA 71 pts

Triathlon / BEM: Calvin Alcinous CAPOSS 93 pts

Triathlon / MIF: Leanna Rwanita Naboth USPGA 75 pts

Triathlon / MIM: Kenzo Valliame STASA 90 pts

• Surf: 1ère coupe espoir

La 1ère coupe espoir de l'année au eu lieu ce week end sur le spot des Brisants à St Gilles les bains. Les jeunes surfeurs ont pu s'exprimer dans de petites conditions, toutefois correctes pour le bon déroulement de l'épreuve. Les podiums sont les suivants:

Longboard Espoir : 1 Dubourg Ruben SLSC / 2 Denard Corentin SLSC / 3 Denard Timothé SLSC

Bodyboard minimes : 1 Lautier Milo SLSC / 2 Devlamynck Tom SLSC / 3 Mattei Mario SLSC

Bodyboard Junior: 1 Capony Nicolas RSC / 2 Secrettand Enzo RSC

Surf Junior : 1 Dubourg Ruben SLSC / 2 Denard Corentin SLSC

Surf Cadet : 1 Lemaire Sam SLSC / 2 Denard Timothé SLSC / 3 Devaud Antoine RSC

Surf minimes: 1 Ait Bounour Nael SLSC / 2 Harle Achille SLSC / 3 Baizeau Mae Leu tropical SC

Surf Benjamin: 1 Dubourg Toan SLSC / 2 Jeanjean Tiago Leu tropical SC / 3 Labasse Louis SLSC

Bodyboard Ondine Espoir: 1 Delage Justine SLSC / 2 Maillard Tiphaine SLSC

Longboard Ondine Espoir: 1 Machado Macy RSC/ 2 Glasnapp Maya RSC / 3 Delage Justine SLSC

SUP Espoir Ondine: 1 Maillard Tiphaine SLSC / 2 Delage Justine SLSC

SUP Espoir: 1 Lautier Milo SLSC / 2 Devaud Antoine RSC

• Basketball: 14ème journée PNM

La 14ème journée de Pré Nationale Masculine était programmée samedi soir à 20h30. Même si cela ne change rien pour cette dernière journée de poule, les leaders du classement que sont St Paul et le BC Dionysien ont chutés face à leurs concurrents directs que sont St Pierre et la Tamponnaise.

Aiglons d'Orient - CO Montagne 64-73

Saint-Pierre BB - BC Saint-Paul 91-80

BCD - Tamponnaise BB 77-79

Sainte-Marie BB - MC Etang-Salé 59-72

• Basketball: Poule des As féminine

Côté féminin, on jouait samedi la seconde journée de la poule des As. Avec une seconde victoire, la Tamponnaise a pris de l'avance sur le BCD.

CO Montagne - Tamponnaise BB 34-64

BC Dionysien - CS Portois 54-45

• Handball: 15ème journée de championnat

La 15ème journée de championnat masculin de 1ère division a eu lieu vendredi soir. Avec une 15ème victoire en autant de rencontres, la Cressonnière reste en tête du championnat avec 45 points, suivie par Chateau Morange avec 43 points et St Pierre avec 37 points.

Cressonnière - Lasours 40-24 (mercredi)

Château-Morange - ASHB Tamponnais 24-15

HBCED - HBC Bois de Nèfles 26-32

HBC Possession – JSB 28-23

Port HBC - ASC Saint-Gilles 28-26

Saint-Pierre HBC – Joinville 32-28

• Volleyball: 11ème journée R1M

La 11ème journée régionale masculine débutait vendredi soir à 21h00 avec la rencontre entre le VB2CO et St Leu qui s'est soldée sur le score de 0-3 (21-25, 14-25, 11-25). Elle se poursuivait ensuite le samedi soir à 20h30 avec 3 autres rencontres:

Saint-Denis Olympique - Aigles Blancs 3-2 (25-19, 20-25, 25-19, 12-25, 21-19)

Tampon GV - VBC Saint-Denis 3-0 (25-16, 25-15, 25-13)

AV Entre-Deux - VB Saint-Pierre 0-3 (20-25, 15-25, 16-25)

Le TGV reste ainsi largement en tête du classement avec 33 points, devant le SDOVB avec 22 points, puis St Leu et les Aigles Blancs avec 21 points.

• Volleyball: 14ème journée R1F

La 14ème journée régionale féminine était programmée samedi soir à partir de 18h. Comme chez les messieurs, le TGV est solide leader du classement avec 13 victoires en 13 rencontres. Le SDOVB est second à seulement 4 points. Enfin le VC St Denis pointe à 17 point et les Aigles Blancs à 21 points...

VBC Saint-Denis - Saint-Denis Olympique 0-3 (18-25, 17-25, 17-25)

VB Saint-Pierre - Tampon GV 1-3 (25-22, 15-25, 15-25, 16-25)

VB2CO - Aigles Blancs 0-3 (20-25, 16-25, 14-25)

ASV Saint-André - Sainte-Marie VB 3-1 (25-17, 25-18, 10-25, 25-18)

• Cyclisme: Coupe régionale piste

La 1ère manche de la coupe régionale sur piste était programmée pour ce samedi après midi à partir de 14h sur le vélodrome Gabriel Chefiare de Champ Fleuri. Etaient au programme: course scratch, tempo race, 6 lap dash, élimination et longest lap.

Sur le scratch, victoire de Thibault Thévenin (VCE) en 12'12 et Kassandra Legros (VCSD) en 5'58.

Sur la course tempo, Aurélien Grondin (CCB) l'emporte devant Thibault Thévenin et Kassandra Legros récidive côté féminin.

Sur les 6 laps dash, victoire de Réhan Lycurgue (VCSD) et Chloé Almar (CCB).

Sur la course à l'élimination, Frédéric Tréport (LBO2) l'emporte en 4'30 et Kassandra Legros signe encore un succès en 4'40.

Sur le tour le plus long, Frédéric Tréport remet ça et Elisa Payet (CCSL) l'emporte côté féminin.

• VTT: 2ème manche de la coupe régionale XC

La 2ème manche de la coupe régionale XC a eu lieu ce dimanche à St Pierre (zone industrielle 4) organisée par le Team 974. Sans surprise, les favoris se sont retrouvés sur le podium. Julien Chane Foc (CCSL) a été impressionnant de facilité et s'impose en 1h48 avec 8'18 d'avance sur Mathieu Dijoux (T974) et 9'35 sur Mathieu Desserprit (CCSL).

• Course à pied: Trail de la savane

L'AC St Paul organisait ce dimanche le trail de la savane sous deux formats: un court de 28km et un découverte de 15km.

Sur les 15km, le local Jean Patrice Payet (CAPOSS) s'est imposé en 1h05, devant Fabien Céleste (TCSA) en 1h08 et Giovanni Baret en 1h10. Côté féminin, victoire d'Hortense Bègue (CAPOSS) en 1h19, devant Isabelle Lebreton (ADISS) en 1h26 et Anne Atia (ADISS) en 1h27.

Sur le format long de 28km, Mohamed Safaoui (RunO2) l'a emporté en 2h18 devant Jacky Leveneur en 2h25 et Léopold Cuvelier en 2h29. Côté féminin, Clémence Hollinger (Run'A) s'est imposée en 3h00 devant Corinne Emma en 3h04 et Aude D'Abbadie (Ouestrail) en 3h05.

• Athlétisme: Championnat de France en salle

Plusieurs athlètes réunionnais ont participé ce week end au championnat de France en salle espoir-sénior à Aubière. Ruben Gado, licencié à Clermont, s'est imposé dans le concours de saut à la perche en franchissant 5m15. Il devient ainsi champion de France de la spécialité. Sur le 60m, Hajatiana Randrianasolo termine 6ème de la finale en 6"86. Au concours de saut à la perche espoir, Jérémy Hubert se classe 9ème avec un saut à 4m85. Enfin, sur le 60m haies, Thomas Turpin se classe 7ème de la demi-finale en 8"55.

• Volleyball: 5ème manche Promovolley

La 5ème journée du championnat loisir Promovolley a eu lieu ce dimanche à Saint Paul centre, dans le gymnase, toute la journée pour les filles et sur les plateaux extérieurs pour les garçons, sous un chaud soleil. Les 20 équipes présentes dont 7 équipes féminines ont un peu souffert de la chaleur mais le tournoi s'est parfaitement déroulé.

En féminines, Amis Cayenne, renforcées par une joueuse de TGV, l'emporte devant Zembrocal encore diminuée par l'absence de ses 2 joueuses de Cilaos. VB2CO complète le podium en repoussant VBC ST Denis à la 4ème place. Au classement général, Zembrocal prends ses distances et Amis Cayenne recolle.

En Masculins, Avirons Jeunes l'emporte à nouveau et reprends 2 points à Tampon GV, seulement 3ème au général, encore 2 points. Le dauphin du jour est SMVB, venu en force avec 2 équipes. A noter la nouvelle absence du VC Cilaos, bloqué dans le cirque à cause de la route.

