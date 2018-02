Voici les principaux résultats sportifs du week-end

Basketball: 8èmes de finale de la coupe de la Réunion

On jouait vendredi soir les 8èmes de finale de la coupe de la Réunion masculine:

St Joseph2 – St Paul 56-138

TBB4 – Aiglons d'Orient 76-62

TBB3 – St André nc

St Joseph – TBB 0-20

St Leu – St Pierre 68-95

Ste Marie – Bull's chaudron 69-40

AMML – BCD 0-20

COM – Etang Salé 75-65

Basketball: Poule des As féminine

On jouait samedi la 3ème journée de la poule des As féminine avec deux rencontres programmées:

Tamponnaise BB - CS Portois 46-49

BC Dionysien - CO Montagne 49-31

Avec ces résultats, la Tamponnaise est en tête à la différence de but car elle compte le même nombre de points (5) que le BCD et Le Port.

Handball: 16ème journée de championnat

La 16ème journée de championnat masculin de 1ère division a eu lieu vendredi soir à 21h15:

JSB - Cressonnière 24-34

HBC Possession - ASHB Tamponnais 27-34

Joinville - HBCED 25-26

HBC Bois de Nèfles - Château-Morange 33-39

Lasours - Port HBC 47-19

ASC Saint-Gilles - Saint-Pierre HBC nc

Handball: 14ème journée de championnat

La 14ème journée de championnat féminin de 1ère division a eu lieu samedi à 19h30:

Piton St Leu – Cressonnière 20-22

Port – St Louis 26-31

Bois de Nefles – Saline 29-17

Tamponnaise – St Joseph 28-21

St Denis – St Pierre 39-22

La JSB était au repos pour cette journée de championnat.

Volleyball: 12ème journée R1M

La 12ème journée régionale masculine a eu lieu ce week end. Les 2 premières places du TGV et du SDOVB semblent intouchables alors que St Pierre, St Leu et les Aigles Blancs se battent pour la 3ème place avec 21 points chacun.

St Pierre – VB2CO 3-0 (25:16, 25:23, 25:15)

Aigles Blancs – TGV 1-3 (12:25, 20:25, 25:22, 21:25)

St Denis – Entre Deux 3-0 (25:9, 25:23, 25:21)

St Leu – SDOVB 1-3 (29:27, 22:25, 17:25, 9:25)

Volleyball: 15ème journée R1F

La 15ème journée régionale féminine était programmée samedi soir à partir de 18h30. Commes chez les messieurs, le TGV et le SDOVB trustent les deux premières places du classement outrageusement avec 41 et 37 points. St Denis suit avec 23 points tandis que les Aigles blancs, le VB2CO et St Pierre se partagent la 4ème place avec 17 points.

Tampon GV – VB2CO 3-0 (25:17, 25:17, 25:18)

Saint-Denis Olympique - VB Saint-Pierre 3-0 (25:10, 25:18, 25:22)

Sainte-Marie VB - VBC Saint-Denis 2-3 (25:18, 15:25, 25:21, 22:25, 2:15)

St Leu - ASV Saint-André 1-3 (23:25, 23:25, 25:16, 20:25)

VTT: X-Country de Trois Bassins

La 3ème manche de la coupe régionale XC a eu lieu ce dimanche sur le parcours de santé de Trois Bassins, organisée par le 2CTB. Dans la course élite de 24km, Julien Chane Foc (CCSL) s'est imposé en 1h23'54, devant Quentin Soubadou (VCE) à 1'09 et Grégory Maillot (CCSL) à 1'32.

Athlétisme: Championnat régional de cross

Le CAPP organisait le championnat régional de cross ce dimanche à la plaine des palmistes. Les épreuves étaient ouvertes uniquement aux licenciés FFA. Les vainqueurs par catégories sont:

masters: Jean Marie Cadet en 24'22

masters F: Anne Atia en 24'33

seniors F: Camille Bruyas en 23'44

espoirs F: Flavia Ramin en 25'20

espoirs M: Kévin Gardebien 33'43

seniors M: Ulrich Balzanet en 32'05

juniors F: Justine Chagnaud en 17'26

cadets: Vincent Lebon en 14'30

cadettes: Rachel Wolf en 13'01

minimes M: Yannick Fougerou en 11'40

minimes filles: Anne Lise Hoareau en 9'56

benjamins: Thomas Parmentier en 10'15

benjamines: Lili Beck en 9'51

poussines: Lana Gasp en 4'07

poussins: Vadim Rousseau en 6'31

Judo: 2ème open international de judo

Le Judo Club de Saint Denis organisait la 2ème édition de "l'Open International de la Ville de Saint Denis de Judo" réservé aux minimes, cadets et séniors samedi et dimanche au Dojo Régional de Champ Fleuri. L'évènement a rassemblé 107 minimes garçons et filles, 74 cadets et cadettes ainsi que 63 séniors.

Squash: Championnat de ligue

Le championnat de ligue a eu lieu ce week end à la Ligne Paradis pour les 4èmes séries hommes et 2èmes séries dames.

4e série hommes Finale : Dorian Sandy bat Florian Buhle 3-2 (11-9, 2-11, 11-8, 5-11, 12-10)

2e série dames Finale : Kara Lincou bat Anna-Blue Hoareau 3-0 (11-5, 11-5, 13-11)

2e série hommes Finale : Billy Paton bat Mathieu Huin 3-0 (11-7, 11-8, 11-2)

Athlétisme: Esther Turpin en or

La Réunionnaise Esther Turpin a décroché un nouveau titre national en salle ce week end à Liévin sur le pentathlon. Elle devance Solène Ndama (Bordeaux Athlé, 4272 points), sacrée en espoir le week end dernier, et Annaelle Nyabeu Djapa (CA Montreuil, 4208 points)

Gymnastique: Championnat régional

Le SDGR organisait le championnat régional de gymnastique artistique masculin et féminin dimanche de 8h00 à 18h00 dans la salle spécialisée de Champ Fleuri.

Régionale 8-9 ans GAF : 1. CG Saint-Pierroise (Anna Homps, Rachel Bègue, Andy Ajorque,

Gabrielle Dijoux) 131,35, 2. USPGSA 130,10, 3. SDGR 127,65.

Nationale 10-13 ans GAF : 1. USPGSA (Maylie Aure, Elsa Duchemann, Chainah Goulamhoussen, Rleanor Neveu, Rosane Dubard-Berby) 133,60, 2. SDGR 131,50, 3. CG Saint-Pierroise 123.

Nationale A 10-13 ans GAM : 1. USPGSA (Pierre Cassam-Chenaï, Frédéric Robert, Shun Law Ki, Enzo Cavane) 247,5, 2. SDGR 77,9.

Nationale 10 ans et plus GAF : CG Saint-Pierroise (Camille Pothin, Léa Yeung-Let Cheong) 134,65, 2. SDGR 125,2, 3. CG Saint-Pierroise 40,65.

Nationale 12 ans et plus GAF : 1. CG Saint-Andréen (Adèle Marty, Manoha Valliamé, Adeline Nourry) 122,12.

Régionale 8-9 ans : 1. Saphira Dijoux (USPGSA) 43,45, 2. Coraline Séry (CG Saint Pierroise) 41,4, 3. Cloé Orange (SDGR) 40,85

Régionale 8-9 ans : 1. Noah Simon (CG Saint-Pierroise) 32,4.

Régionale 8-9 ans : 1. Maëlys Mongenoty (SDGR) 45,3, 2. Elia Faure (CG Saint-André) 45,15, 3. Anna Homps (CG Saint-Pierroise) 44,55

