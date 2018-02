Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

La ville Schiltigheim en Alsace a accueilli ce week-end les championnats de France de lutte séniors. Plus de 261 lutteuses et lutteurs (répartis dans 68 clubs) se sont donnés rendez-vous pour décrocher le titre national. Devant une salle à guichets fermés et une ambiance survoltée tout au long de la journée, les meilleurs lutteurs de l'hexagone et de La Réunion étaient présents pour décrocher le graal. La sélection Réunion n'a pas fait le déplacement pour rien car chez les féminines le Lutte club de Saint-Joseph décroche la 1ére place au classement club. Nous publions ci-dessous le communiqué du Comité régional de lutte de La Réunion

