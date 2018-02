Après Maurice, La Réunion. Les riders du team Redbull en expédition dans les Mascareignes se sont arrêtés sur notre île quelques jours afin de dévaler les routes et profiter des skatepark du département. De quoi découvrir les plus beaux spots de l'île et notamment la route du volcan. (photo Sam McGuire)

Avec ses 6,8 millions d'abonnés sur Youtube, la marque Redbull arrive comme la première chaîne de sports extrêmes de la toile. Surf, ski, BMX, skate... Toutes les disciplines y passent. Et cette fois, c'est à La Réunion que les riders ont posé leur valise. "L’île est plutôt petite donc c’était facile de choisir une direction et d’aller faire des repérages de spots. Le problème, c’était vraiment la météo qui pouvait changer à tout moment. Si on trouvait un spot parfait à la plage, le ciel pouvait être bleu, le soleil brillait et tout d’un coup la pluie était bien violente. Et hop, de nouveau du soleil quelques minutes après…" explique le réalisateur Sam MacGuire.



La vidéo à La Réunion :







Du skatepark de Saint-Denis aux spots spectaculaires de Saint-Pierre en passant par la médiathèque de Saint-Paul, pour finir au Piton de la Fournaise, les skateurs ont découvert comme il se doit le département. Et en hommage au métissage péi, ce sont quatre skateurs bien différents Rémy Taveira (France), Yann Horowitz (Afrique du Sud), Barney Page (Royaume-Uni) et TJ Rogers (Canada) qui s'en donnent à coeur joie dans la vidéo.



La vidéo sur l'île Maurice :







