Voici l'agenda sportif de ce week-end (Photo d'illustration)

Basketball: Quarts de finale aller

On jouera ce vendredi soir à 20h30 les quarts de finale aller du championnat pré-national masculin:

Ste Marie – St Paul

Aiglons d'orient – BCD

COM – St Pierre

Etang Salé - TBB

Basketball: Poule des As féminine

On jouera samedi à 18h30 la 4ème journée de la poule des As féminine avec deux rencontres programmées:

BC Dionysien - Tamponnaise BB

CO Montagne - CS Portois

Handball: 17ème journée de championnat

La 17ème journée de championnat masculin de 1ère division aura lieu ce vendredi soir à 21h15:

HBC Possession - Cressonnière

ASHB Tamponnais - HBC Bois de Nèfles

Port - JSB

Château-Morange - Joinville

Saint-Pierre HBC - Lasours

HBCED – St Gilles

Handball: 15ème et 16ème journée de championnat

Deux journées de championnat seront au programme de la D1 féminine ce week end.

Samedi, on jouera à partir de 19h30:

Cressonnière – St Louis

St Leu – Bois de Nefles

Port – St Joseph

St Pierre – Tampon

JSB – St Denis

Dimanche, on jouera à partir de 17h00:

Saline – Cressonnière

Tampon – Port

St Leu – JSB

St Denis – St Louis

Bois de Nèfles – St Pierre

Rugby: Finales à 7

Ce samedi auront lieu les finales de rugby à 7. Les deux précédentes journées ont permis d'établir un classement de 1 à 7: les équipes classées de 1 à 4 disputeront le titre de champion Elite et les équipes classées de 5 à 7 celui de Champion Honneur de Rugby à 7.

Les finales élite auront lieu à 17h00 à St Paul Sabiani avec les équipes suivantes: St Paul, Etang Salé, Chaudron et St Pierre.

Les finales honneur auront lieu à la même heure à la Saline avec les autres équipes: Le Port, St Gilles et XV Dionysien.

Volleyball: 13ème journée R1M

La 13ème journée régionale masculine se jouera en deux temps:

Vendredi soir à 20h30: VB2CO - SDOVB et St Pierre – St Denis

Samedi soir à partir de 18h30: TGV – St Leu et Entre Deux – Aigles Blancs

Volleyball: 16ème journée R1F

La 16ème journée régionale féminine est programmée pour ce samedi soir à partir de 18h00.

VBC Saint-Denis - St Leu

VB Saint-Pierre - Sainte-Marie VB

VB2CO - Saint-Denis Olympique

Aigles blancs - TGV

VTT: Vélo Lé O Lé La

L'UCT organise une journée vtt ce dimanche aux grands kiosques à la plaine des Cafres. Une course d'endurance sera au programme pour les adultes et un challenge par équipes sera proposé aux jeunes.

Pour les 3 heures d'endurance, les équipes se composeront de deux coureurs qui se relayeront à chaque tour. Le dépat sera donné à midi. Pour les jeunes, les équipes se composeront de 3 coureurs qui se relayeront pendant 1 heure. Le départ sera donné à 9h30. Sera déclarée vainqueur l'équipe qui bouclera le plus de tours sur le temps imparti.

Cyclisme: Love le vélo

Anim'services organise sa 2ème cyclosportive de la saison ce dimanche à Saint Philippe avec deux parcours au programme: 110 et 70km. Les deux épreuves partiront du stade de St Philippe en direction de Sainte Rose. Les coureurs du 70km feront demi tour à Piton Ste Rose alors que ceux du 110km iront jusqu'à Ste Anne via le chemin Ceinture pour faire demi tour. Le départ sera donné à 8h00 pour le 110 et 8h15 pour le 70.

Trail: Trail des Anglais

ILOP Sport organise dimanche le Trail des Anglais entre la Rivière des Galets et le stade de la Redoute à St Denis. Le départ sera donné à 5h30 pour 26km et 1500m d+ via le chemin des Anglais, St Bernard et le Colorado. 1500 coureurs sont attendus sur l'épreuve qui proposera un plateau de grande qualité avec quasiment tous les vainqueurs des dernières éditions. Il devrait ainsi y avoir une belle bagarre entre Juanito Lebon, Jannick Séry, René Paul Vitry, Raymond Fontaine, Jeannick Boyer, Jean Eddy Lauret, Jean Marie Cadet, Sanion Surfa, René Paul Léocadie, Axel Arnaud... Côté féminin, Camille Bruyas sera la grande favorite à sa propre succession.

Course à pied: Bi-dalons des Plaines

Le Run Sud Triathlon organise un bike and run ce dimanche à la plaine des Cafres. Le Bi-dalons consiste à enchaîner ces 2 disciplines (vélo et course à pied) par équipe de deux concurrents en ne disposant que d'un seul vélo (obligatoirement un VTT) sur un parcours route et chemins de 20km (distances adaptées pour les plus jeunes). Le départ sera donné à 6h30 au champ de foire du 28ème km.

Course à pied: Relais de la Plaine des Palmistes

Le CAPP organise le relais de la plaine des palmistes ce dimanche, départ et arrivée au stade Adrien Robert. L'épreuve longue d'environ 20km sera à parcourir en relais de 8 coureurs avec des tronçons de 2 à 3,5km. Le départ sera donné à 9h00.

Karaté: Championnat de la Réunion kata

Le Championnat de La Réunion kata qualificatif pour les Championnats de France se déroulera ce dimanche au dojo régional de St Denis. Les différentes catégories sont convoquées à:

8h pour les Poussins et Pupilles

8h45 pour les Benjamins

9h15 pour les Minimes

9h45 pour les Cadets

10h15 pour les Juniors

10h45 pour les Seniors et Vétérans.

Athlétisme: Triathlon de l'Entente du Nord

L'Entente du Nord organise une compétition d'épreuves combinées ce samedi au stade Marc Nasseau de St Denis pour les benjamins et minimes. La compétition débutera à 15h00 avec au programme:

Benjamins G et F - Triathlon 50mH ou 1000m-t/saut ou Perche, Javelot ou Marteau

Minimes G et F: Triathlon 100m ou 200mH -Longueur ou Hauteur-Poids ou Disque

Surf: Newcastle Pro

Les surfeurs réunionnais sont cette semaine à Newcastle en Australie pour disputer un WQS 6000. Jorgann Couzinet, malade à son arrivée, n'a pu défendre ses chances... Le quart de finaliste 2017 s'est incliné d'entrée de jeu au second tour. Maxime Huscenot quant à lui à passer un tour de plus et s'est incliné au 3ème tour. Enfin, côté féminin, Johanne Defay directement entrée au 3ème tour, s'est qualifiée sans encombre pour le 4ème et poursuivra sa compétition ce samedi.

