Voici les principaux résultats sportifs du week-end

Basketball: Quarts de finale aller

On jouait vendredi et samedi soir les quarts de finale aller du championnat pré-national masculin, et sans surprise les leaders se sont imposés.

Sainte-Marie BB- BC Saint-Paul 68-96

Aiglons d'Orient - BCD 55-81

CO Montagne - Saint-Pierre BB 51-85

MC Etang-Salé - Tamponnaise BB 47-92

Basketball: Poule des As féminine

On jouait samedi à 18h30 la 4ème journée de la poule des As féminine. Logiquement, la Tamponnaise et le Port se sont imposés et restent en tête avec 7 points chacun, contre 6 pour le BCD.

BC Dionysien - Tamponnaise BB 41-54

CO Montagne - CS Portois 26-52

Handball: 17ème journée de championnat

La 17ème journée de championnat masculin de 1ère division a eu lieu vendredi soir. La Cressonnière a confirmé son statut de leader et reste juste devant Chateau Morange qui ne lâche rien...

HBC Possession - Cressonnière 24-31

ASHB Tamponnais - HBC Bois de Nèfles 41-32

Port – JSB 33-29

Château-Morange - Joinville 29-21

Saint-Pierre HBC – Lasours (reporté)

HBCED – St Gilles 25-21

Handball: 15ème et 16ème journée de championnat

Deux journées de championnat étaient au programme de la D1 féminine ce week end. Le HBF St Denis mène désormais le championnat (43 points) devant la Tamponnaise qui totalise également 43 points et la JSB à 36 points.

Samedi:

Cressonnière - ASMJC Saint-Louis 24-24

ASLP Saint-Leu - HBC Bois de Nèfles 28-29

FC Port - HBC Saint-Joseph 29-23

Saint-Pierre HBC - Tamponnaise HBF 13-38

JSB - HBF Saint-Denis 21-28

Dimanche:

JS Saline - Cressonnière 17-36

Tamponnaise HBF - FC Port 39-20

ASLP Saint-Leu - JSB nc

HBF Saint-Denis - ASMJC Saint-Louis 31-23

HBC Bois de Nèfles - Saint-Pierre HBC 39-20

Rugby: Finales à 7

Samedi ont eu lieu les finales de rugby à 7. Les deux précédentes journées avaient permis d'établir un classement de 1 à 7: les équipes classées de 1 à 4 ont disputé le titre de champion Elite et les équipes classées de 5 à 7 celui de Champion Honneur de Rugby à 7.

Les finales élite ont eu lieu à St Paul Sabiani avec les équipes suivantes: St Paul, Etang Salé, Chaudron et St Pierre. En demi-finale, St Paul et Etang Salé ont battu respectivement St Pierre et le Chaudron. En finale, St Paul a dominé Etang Salé 12 à 7 et s'est emparé du titre de champion régional élite de rugby à 7.

Les finales honneur ont lieu au même moment à la Saline avec les autres équipes: Le Port, St Gilles et XV Dionysien. St Gilles a perdu ses deux rencontres et le titre s'est joué entre le Port et le XV Dionysien... qui ont fait match nul 14-14! Grâce à un meilleur goal average, le Port est déclaré champion régional honneur de rugby à 7.

Volleyball: 13ème journée R1M

La 13ème journée régionale masculine a eu lieu ce week end. Le TGV reste largement en tête du classement devant le SDOVB et St Pierre.

VB2CO - SDOVB 0-3 (20-25, 21-25, 23-25)

St Pierre – St Denis 3-0 (25-20, 25-23, 25-20)

TGV – St Leu 3-1 (21-25, 25-17, 25-19, 25-15)

Entre Deux – Aigles Blancs 0-3 (19-25, 18-25, 23-25)

Volleyball: 16ème journée R1F

La 16ème journée régionale féminine était programmée samedi soir.

VBC Saint-Denis - St Leu 3-0 (25-9, 25-18, 25-19)

VB Saint-Pierre - Sainte-Marie VB

VB2CO - Saint-Denis Olympique 0-3 (16-25, 20-25,22-25)

Aigles blancs – TGV 0-3 (15-25, 22-25, 17-25)

VTT: Vélo Lé O Lé La

L'UCT organisait une journée vtt dimanche aux grands kiosques à la plaine des Cafres. Une course d'endurance était au programme pour les adultes et un challenge par équipes était proposé aux jeunes. Sur les 3 heures d'endurance, la paire Chane Foc n'a laissé aucune chance à la paire Maillot / Desserprit reléguée à 3'43 après 26 tours de course. La paire Gonthier / Cornille se classe quant à elle 3ème à 6'52.

Cyclisme: Love le vélo

Anim'services organisait sa 2ème cyclosportive de la saison ce dimanche à Saint Philippe avec deux parcours au programme: 110 et 70km.

Sur les 110km, Sébastien Elma (EVC) a récidivé en s'offrant une seconde victoire en 3h01, pour une seconde d'avance sur Paul Rivière (VCO) et 2'51 sur Gaetan Rocher (VCE).

Sur les 70km, le cadet Rudy Ajagamel (VCSD) s'est imposé en 2h08'30, devant Stéphane Delgard en 2h08'32 et Nicolas Lebreton (VCSR) en 2h09'14.

Trail: Trail des Anglais

ILOP Sport organisait dimanche le Trail des Anglais entre la Rivière des Galets et le stade de la Redoute à St Denis, soit 26km et 1500m d+ via le chemin des Anglais, St Bernard et le Colorado. 1400 coureurs étaient au départ de l'épreuve qui a offert un beau spectacle aux amateurs tant le plateau était relevé. A l'arrivée, René Paul Vitry, vainqueur en 2014, a récidivé en 2h16'54, devant le jeune Romain Fontaine en 2h17'58 et Jean Eddy Lauret en 2h18'21. Raymond Fontaine, très attendu, se classe 4ème devant le jeune Axel Arnaud. Juanito Lebon et Jannick Séry, co vainqueur l'an dernier ont connu des fortunes diverses: le premier se classe 8ème et le second a abandonné.

Côté féminin, Camille Bruyas conserve son titre en 2h52, loin devant Perrine Tramoni en 3h00 et Géraldine Lachapelle en 3h02.

Course à pied: Bi-dalons des plaines

Le Run Sud Triathlon organisait un bike and run ce dimanche à la plaine des Cafres. Le Bi-dalons consiste à enchaîner ces 2 disciplines (vélo et course à pied) par équipe de deux concurrents en ne disposant que d'un seul vélo (obligatoirement un VTT) sur un parcours route et chemins de 20km (distances adaptées pour les plus jeunes). 36 équipes étaient au départ de la course. A l'arrivée, les Ch'ti Réunionnais s'imposent en 1h14, devant le TCSA en 1h17 et le Team Vélo Run en 1h18.

Course à pied: Relais de la plaine des palmistes

Le CAPP organisait le relais de la plaine des palmistes ce dimanche, départ et arrivée au stade Adrien Robert. L'épreuve longue d'environ 20km était à parcourir en relais de 8 coureurs avec des tronçons de 2 à 3,5km. 30 équipes étaient au départ et à l'arrivée le Team Jean Petit s'impose en 1h05'40, devant le CAPP en 1h05'43 et l'ACP en 1h06'18.

Karaté: Championnat de la Réunion kata

Le Championnat de La Réunion kata qualificatif pour les Championnats de France s'est déroulé ce dimanche au dojo régional de St Denis. Les quatre premiers pupilles et benjamins sont qualifiés pour la Coupe de France kata du 21 avril à Saint-Quentin et les deux premiers minimes, cadets, juniors, seniors sont qualifiés pour le championnat de France kata du 7 et 8 avril à Lille. Les vainqueurs par catégorie sont:

Poussines : 1. Andriamiaranjato Harianja (Joinville)

Poussins : 1. Pillant Metis (Karate Club Leo)

Pupilles : 1. Simon Angele (Bras Panon)

Pupilles : 1. Rabenirina Fitia (Bois De Nefles)

Benjamines : 1. Angapin Isabel (Bushima Reunion)

Benjamins : 1. Leste Enzo (Te Shoto Cl)

Minimes : 1. Fontaine Gabrielle (Karate Club Carpin)

Minimes : 1. Sinazie-Modely Matheo (Daishin Dojo)

Cadettes : 1. Jarnac Chloe (Sainte Suzanne)

Cadets : 1. Laou Hine Quentin (Bois De Nefles)

Juniors : 1. Zitambi Ludivine (Sainte Suzanne)

Juniors : 1. Fontaine Ken (Karate Club Carpin)

Seniors : 1. Taily Helvetia (Karate Club Carpin)

Seniors : 1. Riviere Julien (Karate Club Carpin)

Vétérans 2 : 1. Mery Valerie (Sankudo Reunion)

Vétérans 1 : 1. Berfroi J Cedric (Kim Dao)

Vétérans 2 : 1. Torney Eric (Sankudo Reunion)

Equipes Féminin Poussines-Pupilles : 1- Ao Portail (Hermann Keisha, Atchama Capucine, Bogdanis Johanna)

Equipes Masculin Poussins-Pupilles : 1- Kc Leo (Pillant Loukas, Pillant Métis, Boyer Simon)

Equipes Masculin Benjamins-Minimes : 1- Kc Ste Rose (Ibao Kyran, Keraldy Maurice, Hoarau Thomas)

Equipes Féminin Cadettes-Juniors : 1- Skc Carpin (Mounichy Anjali, Fontaine Gabrielle, Sindraye Ishka)

Equipes Masculin Seniors:1-Skc Carpin (Dehal Laurent, Fontaine Ken, Dalleau Jean Quentin)

Athlétisme: Championnats de France jeunes en salle

Les championnats de France jeunes en salle ont eu lieu au Val de Reuil ce week end. Fabrisio Saidy (Dominicaine) s'est paré du titre de champion de France sur le 400m junior, bouclant le tour de piste en 47"85. Sur le 400m cadets, Alexis Payet (CAG St Pierre) termine second en 51"84 et à la hauteur cadets, Teo Bastien se classe 13ème avec un saut à 1m87.

Surf: Newcastle Pro

Les surfeurs réunionnais étaient à Newcastle en Australie pour disputer un WQS 6000 en fin de semaine. Jorgann Couzinet, malade à son arrivée, n'a pu défendre ses chances... Le quart de finaliste 2017 s'est incliné d'entrée de jeu au second tour. Maxime Huscenot quant à lui à passer un tour de plus et s'est incliné au 3ème tour. Enfin, côté féminin, Johanne Defay directement entrée au 3ème tour, s'est qualifiée sans encombre pour le 4ème puis le 5ème. Dimanche, dans des vagues d'à peine un pied, la Réunionnaise n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer et s'est inclinée face à l'Hawaiienne Coco Ho qui a finalement remporté l'épreuve.

Dès ce lundi, les mêmes surfeurs réunionnais disputeront un autre QS 6000 à quelques kilomètres, dans la ville de Manly au nord de Sydney.