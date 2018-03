Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end

Basketball: Quarts de finale retour

On jouera ce samedi soir à 20h30 les quarts de finale retour du championnat pré-national masculin:

St Paul - Ste Marie

BCD - Aiglons d'orient

St Pierre - COM

TBB - Etang Salé (vendredi 20h30)

Basketball: Poule des As féminine

On jouera samedi à 18h30 la 5ème journée de la poule des As féminine avec deux rencontres programmées:

Tamponnaise BB - CO Montagne

CS Portois - BC Dionysien

Handball: 18ème journée de championnat masculin

La 18ème journée de championnat masculin de 1ère division a eu lieu les 27 et 28 février mais deux rencontres restent à jouer ce vendredi soir à 21h15:

St Gilles - Château-Morange

Joinville - ASHB Tamponnais

HBC Bois de Nèfles - HBC Possession 25-26

Cressonnière – Port 36-29

JSB - Saint-Pierre HBC 28-30

Lasours - HBCED 29-23

Handball: 17ème journée de championnat féminin

La 17ème journée de championnat de la D1 féminine est programmée ce samedi soir à partir de 19h00:

Bois de Nefles - Cressonnière

St Louis – St Joseph

Port - St Pierre

Tampon - JSB

St Denis – Saline

Volleyball: Match en retard

Un match en retard de la 10ème journée de championnat régional masculin (R1M) aura lieu ce vendredi soir à 20h30. Il opposera les Aigles Blancs de St Paul au VB St Leu.

Volleyball: 17ème journée R1F

La 17ème journée régionale féminine est programmée pour ce samedi soir à partir de 18h00:

Saint-Denis Olympique - Aigles blancs

Saint André - VBC Saint-Denis

St Leu - VB Saint-Pierre

Sainte-Marie VB - VB2CO

VTT: 2ème coupe régionale de descente

La seconde manche de la coupe régionale de vtt DH aura lieu ce dimanche, organisée par l'ACPR, sur la piste des laves à Sainte Rose. Le départ de la 1ère descente sera donné à 9h00 et celui de la seconde 40 minutes après l'arrivée du dernier. Le classement s'effectuera au meilleur chrono des deux descentes, surf pour les pilotes "enduro" qui cumuleront les deux chronos.

Cyclisme: Grand Prix de Bras Panon

Après les deux premières cyclosportives de l'année, la saison sur route débute réellement ce dimanche à Bras Panon avec le Grand Prix de la ville organisé par le VCE sur un circuit de 3km dans les rues du centre. Les jeunes catégories s'élanceront à 10h00 suivies par les catégories féminines et pass' à 11h45 puis la course élite à 14h00 pour 30 tours soit 90km.

Moto: 2ème manche de Monobike

Le Team Podium organise la 2ème manche du championnat régional de Monobike ce samedi de 08h00 à 19h00 sur le circuit de la Jamaïque. Au programme de la journée:

- 08h25 à 10h05 : Essais Chronométrés

- 10h15 à 12h25 : Manche 1

- 12h25 à 13h10 : Pause / Démonstration 50 cc

- 13h15 à 15h25 : Manche 2

- 15h35 à 17h45 : Manche 3

60 à 80 pilotes sont attendus pour cette manifestation.

Course à pied: 10km de la Plaine des Palmistes

Le CAPP organise ses 10km ce samedi à la plaie des palmistes. Le départ sera donné à 17h du stade Adrien Robert pour deux boucles de 5km. L'arrivée sera jugée au même endroit.

Trail: Trail de l'Eden

L'AC Bras Panon organise le trail de l'Eden ce dimanche, départ et arrivée au stade Paul Moreau. Le parcours proposera 26km et 790m de dénivelé positif via les hauteurs de Bras Panon et le site de l'Eden. Le départ sera donné à 7h00.

Golf: Championnat individuel de la Réunion

Le championnat régional individuel aura lieu ce week end sur le parcours du golf de Bourbon à Etang Salé. Les premiers départs du Grand Prix pour les 1ères séries se feront samedi à 7h10 en triplettes puis toutes les 10 minutes. Pour les seondes séries, un Critérium sera proposé le dimanche à partir de 10h30.

Athlétisme: Soirée du COSPI

Le COSPI organise une compétition en fin de journée samedi sur le stade Gaby Folio de Petite Ile. Au programme, des courses de demi fond de 800, 1000 et 3000m ainsi que des concours de longueur, hauteur, javelot, disque et poids. Les épreuves débuteront à 16h00.

