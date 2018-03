Voici les principaux résultats des compétitions sportives de ce week-end (Photo d'illustration)

Basketball: Poule des As féminine

On joueait samedi à 18h30 la 6ème journée de la poule des As féminine. Dans le match opposant les deux leaders, la Tamponnaise est sortie victorieuse en battant le Port 70 à 42 et ainsi prendre seule la tête du classement. Dans la seconde rencontre, le BC Dionysien a dominé la Montagne 69 à 50.

Handball: 19ème journée de championnat masculin

La 19ème journée de championnat masculin de 1ère division a eu lieu vendredi soir avec seulement 3 rencontres au programme:

ASHB Tamponnais - St Gilles (forfait st gilles)

HBC Bois de Nèfles - Joinville 30-26

Saint-Pierre HBC – Cressonnière 29-30

Handball: 18ème journée de championnat féminin

La 18ème journée de championnat de la D1 féminine était programmée samedi soir à partir de 19h30. Avec leurs succès respectifs, St Denis et le Tampon occupent toujours la 1ère place du classement avec 49 points, devant la JSB avec 40 points et la Cressonnière 32 points.

Cressonnière – St Joseph 28-22

JSB – Port 37-24

St Pierre - St Louis 22-30

Saline - Tampon 16-36

Piton St Leu - St Denis 18-39

Volleyball: 14ème journée de régionale 1 masculine

La 14ème journée de R1M a eu lieu vendredi et samedi soir avec quatre rencontres au programme. Le TGV mène toujours les débats au classement avec 11 points d'avance sur le SDOVB et 12 sur St Leu.

St Denis – VB2CO 3-0 (25-15, 25-10, 25-17)

St Leu – Entre Deux 3-0 (25-14, 25-13, 25-12

SDOVB – TGV 0-3 (25-27, 17-25, 16-25)

Aigles Blancs - St Pierre 2-3 (11-25, 23-25, 25-16, 25-21, 11-15)

Rugby: 1ère journée honneur

C'était la reprise pour la catégorie honneur avec une 1ère journée de championnat disputée samedi après midi:

St Pierre – XV Dionysien 10-7

Le Port – SC Chaudron 7-29

St Gilles – Le Tampon. 6-16

La JSB Rugby était au repos ce week end.

Football: 1er tour de la coupe régionale

Le 1er tour de la coupe régionale a eu lieu ce week end.

SC Bellepierre - Pierrefonds Sports 1-3

AFC Halte là - AS Red Star 1-3

SC Villèle - CS Crête 0-4

OF Entre Deux - Sainte Rose FC 3-2

AS Maecha Mema - ASC Corbeil 0-9

Jean Petit FC - ASC Labourdonnais 2-0

GS Bérive - Charles de Foucauld 3-2

AS 12e Km - AJSF Eperon 4-2

FC 17e Km - US Cambuston 4-0 (fft)

Bras Chevrettes - ASC St Etienne 3-0

JBSN - US Tevelave 7-2

AES Convenance - AM Chaloupe 2-0

ASE Gde Montée - Tampon FC 0-3

FC Rivière des Galets - OC Avirons 2-0

AS Guillaume - Ravine Blanche FC 3-4

Langevin - AS Montgaillard 2-3

JS Cressonnière - AS Colimaçons 3-2

RC St Pierre - JS Champbornoise 0-4 (fft)

Course à pied: Foulées nocturnes de St Louis

Running Passion 974 organisait samedi un 10km nocturne à St Louis avec deux boucles de 5km dans les rues de la ville. Plus de 300 coureurs étaient au départ. A l'arrivée, Laurent Tsang Chun Sze l'emporte en 31'29, devant Eddy Clémentz en 31'32 et Guillaume Cheong Yuen Zing en 32'11. Côté féminin, victoire de Carmel Trébel en 41'17 devant Johanna Smith en 42'09 et Hélène Taochy en 42'31.

Trail: Trail de l'Eden

L'AC Bras Panon organisait le trail de l'Eden dimanche, sur un tracé de 26km et 790m de dénivelé positif via les hauteurs de Bras Panon et le site de l'Eden. Près de 300 coureurs étaient au départ.

Suirfa Sanion s'est une fois de plus montré le plus rapide en bouclant l'épreuve en 1h54, loin devant Frédéric Avice en 2h07 et Thierry Cazanove en 2h12. Côté féminin, Olivia Dijoux s'est imposée en 2h30, devant Daisy Angama et Corinne Emma en 2h41.

Cyclisme: Grand Prix de Saint Louis

Après l'annulation du Grand Prix de Bras Panon dimanche dernier, la saison sur route débutait ce dimanche à St Louis avec le grand prix de la ville. Sur un tracé de 3,8km à parcourir pendant 1h45 + 3 tours, Jean François Chryslain (SMVC) s'est montré le plus costaud en résistant au sprint massif du peloton. Il devance le junior Thibault Thévenin (VCE) de 3" et Sébastien Elma (EVC) de 8".

Cyclisme: 2ème coupe régonale sur piste

La 2ème manche de la coupe régionale piste aura lieu ce samedi au vélodrome de Champ Fleuri. Au programme à partir de 14h00: le tour départ arrêté pour les jeunes et les féminines, la poursuite individuelle, la course à l'élimination, la course aux points et le tour le plus long.

Moto: 2ème manche de motocross

Le MC Tracer organisait la 2ème manche du championnat de MX ce dimanche sur le circuit Pascal Ravenne de la Ravine à Malheur. Comme lors de la 1ère manche, Pascal Dorseuil a complètement dominé les débats en remportant la 1ère et la 3ème manches de la journée, laissant la seconde à son dauphin du jour Guillaume Baillif. Ikhlass Onia complète le podium de cette 2ème manche.

Karaté: Coupe combat de Petite Ile

Le Club ASR Petite Ile organisait en collaboration avec la Ligue sa coupe combats ce dimanche. Plus de 100 combattants ont fait le déplacement. Les vainquers par catégories sont:

Pupille -25 Kg Féminin: Patel Nasliya

Pupille -30 Kg Féminin : Neucin Manon

Pupille -35 Kg Féminin : Oreo Marie Eloise

Pupille -40 Kg Féminin : Jouao Enora

Pupille -45 Kg Féminin : Pamphile Norah

Benjamine -35 Kg Féminin : Libel Celia

Benjamine -40 Kg Féminin : Mahafaka Norah

Benjamine -50 Kg Féminin : Achelous Shana

Minime -35 Kg Féminin : Heries Erinne

Minime -40 Kg Féminin : Barrege Juliana

Minime -45 Kg Féminin : Brabant Oceane

Minime -50 Kg Féminin : Royer Emelyne

Minime -55 Kg Féminin : Fontaine Lea

Minime +55 Kg Féminin : Baraka Laetitia

Cadette -54 Kg Féminin : Fanguimache Samantha

Pupille -25 Kg Masculin : Abdou M Colo Carmel

Pupille -30 Kg Masculin : Houssein Nassem

Pupille -35 Kg Masculin : Avice Florent

Pupille -45 Kg Masculin : Olivar Morel Nathan

Benjamin -30 Kg Masculin : Abdou M Colo Inais

Benjamin -35 Kg Masculin : Timbou Mathys

Benjamin -40 Kg Masculin : Poleya Emmanuel

Benjamin -45 Kg Masculin : Leon Paul Quentin

Benjamin -50 Kg Masculin : Hoarau Thomas

Benjamin +55 Kg Masculin : Barencourt Yven

Minime -35 Kg Masculin : Verbard Yann

Minime -40 Kg Masculin : Robert Thomas

Minime -45 Kg Masculin : Baptiste Lambert Jehsy

Minime -50 Kg Masculin : Beril Mederick

Minime -55 Kg Masculin : Reoute Noah

Minime -60 Kg Masculin : Galmar Lucas

Minime -65 Kg Masculin : Hoarau Fatih

Minime +65 Kg Masculin : Clarivet Lucas

Cadet -52 Kg Masculin : Egata Patche Hugo

Cadet -57 Kg Masculin : Tavanday Joackim

Cadet -63 Kg Masculin : Dugain Jerome

Cadet -70 Kg Masculin : Paulo Sullivan

Judo: 25 qualifiés pour les championnats de France

Les demi finales des championnats de France cadets se sont achevées ce week end. Après Paris, Besançon et Calais, ils sont 25 judokas réunionnais à obtenir leur qualification pour les prochains championnats de France des 7 et 8 avril prochains.

-46 : Madani Yacine Dojo Huang 5e, Lucas Virassamy-Rangassamy Dojo Huang Jca 1er,

-50 : Dave Durimel-Maurice Jcm St Denis 1er et Théo Dalapa Amana Adgq Jcm St-Paul 5e,

-55 : Maréchal Vincent Jc La Saline 3e,

-60 : Freddy Jaona Jcm St-Dénis 1er et Vincent Bapin Dojo De La Ravine 5e,

-73 : Pote Ledoyen Mathieu Jc La Saline 5e, Gilles Courteaud Jco 974 1er,

-81: Salim Abdouroihamane Dojo Portois 1er et Rayane Fougeoux Samouraï St-Joseph 5e,

-90 : Loïc Macé Jc Avirons 5e,

+90 : Kean Tapaches Jcm Saint-Denis 1er et Adrien Chu Cheung Kum Adgq Jcm Saint-Paul 3e,

-40 : Mélissa Rato Jcm Saint-Denis 1ere,

-44 : Meedith Ratenon Jcm St-Denis 2e, Ingrid Masséaux Dojo Huang Jca 1ere

-48 : Chabot Nelsy Uk Jc Trois-Bassins 3e,

-57 : Floriane Dufestin Dojo De La Ravine 5e,

+70 : Karla Hoareau Jcm St-Denis 3e.

Volleyball: 8ème étape promovolley

20 équipes se sont affrontées hier aux Avirons pour la 8ème journée du championnat loisir promovlley.

En féminines, Zembrocal enfin complète avec ses joueuses de Cilaos, prend sa revanche devant Amis Cayenne. VB2CO est encore 3ème et complète le podium devant SMVB et VBSP Soleil. Dommage que VBC ST DENIS décimé n'ait pas fait le déplacement et merci à TGV et Petite Ile d'avoir motivé quelques joueuses pour compléter hors concours le maigre plateau. Au classement général, Zembrocal maintient Amis Cayenne à distance.

En Masculins, Avirons Jeunes l'emporte à nouveau et recolle au général à Tampon GV, seulement 3ème. Le dauphin du jour est encore SMVB, venu en force avec 15 joueurs et 2 équipes. A noter la présence du VC Cilaos qui termine 7ème, inquiet toute la journée de l'état de sa route pour le retour du soir. La lutte pour la 1ère place au classement général promet d'être intense lors des 3 derniers tournois, derrière, sauf absence, les places semblent acquises.

Surf: Début du World Tour

Le World Tour 2018 a débuté dimanche sur la Gold Coast australienne, sur le spot de Snapper Rocks. Jérémy Florès a passé le 1er tour sans encombre face à l'Australien Joel Parkinson et au Brésiline Yago Dora; il rejoint ainsi directement le 3ème tour.

Johanne Defay aussi a bien commencé en s'imposant dans des conditions difficiles au 1er tour, grâce à ses qualités physiques, face aux Américaines Lakey Peterson et Caroline Marks. Malheureusement, la Réunionnaise a peu convaincu au 3ème tour, désormais éliminatoire, en proposant un surf sûr et peu engagé qui n'a pas trouvé écho aurpès des juges désormais dirigés par un nouveau chef juge, Pritamo Ahrendt depuis le début de saison. Un coup dur pour la St Leusienne qui avait terminé 3ème de l'épreuve deux années de suite et se retrouve seulement 9ème aujourd'hui.

sp/www.ipreunion.com