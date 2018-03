Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 53 minutes

Le comité Auvergne a accueilli les championnats de France de lutte libre les samedi 17 et dimanche 18 mars 2018. La compétition était réservée pour aux minimes cadets et juniors avec la participation des lutteurs étrangers licenciés dans des clubs français. 344 lutteurs représentants 100 clubs étaient engagés. La délégation réunionnaise était composée de 10 lutteurs, 5 minimes et 5 cadets. . Il n'y avait pas de lutteur chez les juniors pour cause de blessure. Maxime Combes (Entre-Deux) revient avec du bronze en catégorie cadet 65 kg.

