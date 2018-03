Voici le programme des événements sportifs de ce week-end. (Photo d'illustration)

Football: 2ème journée de D1

La 2ème journée de championnat D1 aura lieu dimanche après midi à partir de 15h30. Après consultation, la Ligue a décidé que pour la saison à venir, les matches de D1 se joueront le dimanche après midi, laissant ainsi les vendredi et samedi soirs pour la D2.

As Marsouins - La Capricorne

Js St Pierroise - Ss Jeanne D'Arc

Aj Petite Ile - La Tamponnaise

St Pauloise Fc - Us Ste Marie

As Ste SuzanneA.F St Louis

St Denis Fc - Ocsa Leopards

St Louisienne - As Excelsior

Basketball: Demi-finales aller

On jouera ce week end les demies finales aller du championnat pré national.

Côté masculin, 2 rencontres sont programmées:

Tampon – St Paul vendredi à 20h30

St Pierre – BCD samedi à 20h30

Dans les matches de classement (5 à 8), on retrouvera samedi à 20h30:

Ste Marie – Etang Salé

Aiglons - COM

Côté féminin, 2 rencontres sont programmées samedi:

Tampon – COM à 17h30

BCD – Port à 18h30

Handball: 21ème journée de championnat

La 21ème journée de championnat masculin de 1ère division est programmée ce vendredi soir à 21h15.

HBC Possession - Saint-Pierre HBC

Joinville - ASC Saint-Gilles

HBCED - Port HBC

HBC Bois de Nèfles - Lasours

AS Château-Morange - Cressonnière

ASHB Tamponnais - JSB

Côté féminin, on jouera également la 21ème journée de championnat, samedi soir à 19h30.

Cressonnière - Saint-Pierre HBC

JSB – St Joseph

HBC Bois de Nèfles - Tamponnaise HBF

JS Saline - ASMJC Saint-Louis

FC Port - ASL Piton Saint-Leu

Volleyball: Play off R1 féminine

Les rencontres aller comptant pour les play off de la régionale 1 féminine auront lieu ce samedi à 18h00 et opposeront les quatre meilleures équipes du championnat:

Aigles blancs – St Pierre

VB2CO – St Denis

Rugby: 3ème journée honneur

La 3ème journée du championnat Honneur aaura lieu samedi après midi à partir de 16h00, sans St Pierre au repos ce week end.

RC Portois - JSB Rugby

RC Saint-Gilles - XV Dionysien

RC Saint-Paul – Tampon

Etang-Salé - SC Chaudron

Rugby: Top 6

Une rencontre du top 6 est programmée ce samedi à 19h00 au stade du Centenaire à Etang Salé. Elle opposera le RC Etang Salé au Highland Blues de Maurice. Début du match à 19h00.

Cyclisme: Skoda Réunion Cyclotour

La 9ème Skoda Réunion cyclotour aura lieu ce dimanche au Barachois de St Denis, déclinée en 4 parcours pour tous les niveaux:

13km dans St Denis en famille, départ 9h00

46km rando en aller retour St Denis – Le Port, départ 8h15

83km rando sportive en aller retour St Denis – St Gilles, via le Port et St Paul, départ 8h00

227km cyclosportive autour de l'île, départ 7h00.

VTT: 2ème manche DH

La 2ème manche de la coupe de la Réunion de descente aura lieu ce dimanche sur la piste des laves de Sainte Rose. Le premier départ sera donné à 9h00. La seconde manche aura lieu 40 minutes après l'arrivée du dernier concurrent. Le classement se fera au meilleur chrono des deux descentes, sauf pour la catégories enduro où sera pris en compte le cumul.

Course à pied: Leu 3 z'étoiles

L'ACOSL organise ce samedi la 1ère édition du Leu 3 z'étoiles, une course en relais mixte duo originale à partager en famille, accessible à tous les amateurs de défis. Il s'agit d'un relais en duo mixte sur 3 parcours. Le premier relais ainsi que le second se fait en solo. Le troisième parcours se fait en duo. Cette course empruntera les sentiers de la commune ainsi que certaines parties urbaines de la ville et de la plage avec un dénivelé ne dépassant pas 450m de D+ sur chaque parcours. Le départ sera donné à 16h00 place du 20 décembre.

Course à pied: 10km nocturnes de Sainte Suzanne

L’Athlétique Club Vanille Sainte-Suzanne organise ses 10km nocturnes ce samedi à partir de 19h. Le parcours d’une distance de 10km se fera sous forme de 2 boucles à travers le centre ville et son littoral, départ et arrivée sur le stade du bocage. La lampe frontale sera de rigueur.

BMX: 2ème manche de la phase finale

La 2ème manche de la phase finale de la coupe régionale de BMX se déroulera sur la piste de Champ Fleuri ce dimanche à partir de 8h00. La journée commencera par les essais à 8h30 puis le début de la compétition à 10h00. Les finales sont programmées pour 14h30.

Triathlon: Aquathlon de la Possession

Le Club des Nageurs de la Possession organise un aquathlon, natation et course à pied enchainées, ce dimanche à partir de 8h00, avec plusieurs courses au rpogramme:

Mini-Poussins et Poussins 50 m de natation + 500 m de course à pied

Pupilles 100 m de natation + 1000 m en course à pied

Benjamins 200 de natation + 1500 m en course à pied

Minimes / Cadets / Juniors 300 m de natation + 2000 m en course à pied

Seniors et Vétérans : 500 m de natation + 2500 m en course à pied

Les épreuves se déroulent sur le site de la piscine municipale de La Possession et sur le stade municipal se trouvant à ses cotés.

Athlétisme: Sélection pour les Jeux de la CJSOI

Dans le cadre des 11èmes Jeux des Jeunes de la CJSOI se déroulant à Djibouti du 20 au 28 Avril 2018, la ligue a officialisé sa sélection des 10 athlètes retenus:

Bastien Teo : Hauteur/Poids/200 - Relais

Poncharville Paul : 400/800 – Relais

Hoarau Ruben : Poids/Longueur/Relais

Tantale Lucas : 100/200/Relais

Baillif Tony Brice : 1500/3000

Mouniama Jade : 100-200-Relais

Correia Jelti Jade : 100-200-Longueur-Relais

Mussard Emma : 100-Poids-Longueur

Hoarau Camille : 800-1500-Relais

Mithra Orlane : 1500-Relais

Escalade: La sélection dévoilée

7 athlètes représenteront les couleurs de la Réunion lors des Championnats de France de vitesse jeunes et séniors, qui se dérouleront le week-end du 31 mars et 01 avril 2018 à Niort

Minime dame : Kintana ILTIS du club AUSTRAL ROC

Minime homme : Téo PAYET du club AUSTRAL ROC

Cadets: Iliann CHERIF du club AUSTRAL ROC et Loic PAYET du club AUSTRAL ROC

Juniors dames : Elma FLEURET du club 7ALOUEST (blessée, participation en suspens), Lucile SAUREL du club AUSTRAL ROC et Fanny TECHER du club EST’KALAD

Juniors hommes : Lucas TECHER du club EST’KALAD

Les grimpeurs cadets et juniors concourront également en sénior.

Surf: Martinique Surf Pro

Le Réunionnais Jorgann Couzinet est engagé cette semaine sur le Martinique Surf Pro, un WQS doté de 3000 points. Au 3ème et 4ème tour, Jorgann Couzinet s'est imposé sans encombre. Au 5ème tour, il retrouvera deux anciens pensonnaires du World Tour, Nat Young et Miguel Pupo ainsi qu'Imaikalani Devault pour disputer une place en quart.