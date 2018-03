Encore un week-end chargé en sports ces 24 et 25 mars 2018. De la deuxième journée de première division en foot au Skoda Cyclo Tour, nous publions ci-après les principaux résultats du week-end :

Football: 2ème journée de D1

La 2ème journée de championnat D1 a eu lieu dimanche après midi. Le champion St Pierrois est encore tombé sur un os alors que le St Denis FC en a profité pour prendre les commandes.

As Marsouins - La Capricorne 0-0

Js St Pierroise - Ss Jeanne D'Arc 0-1

Aj Petite Ile - La Tamponnaise 0-0

St Pauloise Fc - Us Ste Marie 0-3

As Ste Suzanne - A.F St Louis 2-2

St Denis Fc - Ocsa Leopards 2-0

St Louisienne - As Excelsior 2-2

Basketball: Demi-finales aller

On jouait ce week end les demies finales aller du championnat pré national.

Côté masculin, 2 rencontres était programmées:

Tampon – St Paul 80-94

St Pierre – BCD 79-69

Côté féminin, 2 rencontres étaient programmées samedi mais aucune n'a eu lieu:

Tampon – COM forfait du COM

BCD – Port reporté

Handball: 21ème journée de championnat

La 21ème journée de championnat masculin de 1ère division était programmée vendredi soir à 21h15.Elle a livré son verdict et les équipes qui se retrouveront en demi finale seront Cressonnière – Tampon et Chateau Morange – St Pierre.

HBC Possession - Saint-Pierre HBC 22-31

Joinville - ASC Saint-Gilles 31-23

HBCED - Port HBC 25-23

HBC Bois de Nèfles – Lasours 36-44

AS Château-Morange - Cressonnière 23-28

ASHB Tamponnais – JSB 26-28

Côté féminin, on jouait également la 21ème journée de championnat, samedi soir à 19h30. La Tamponnaise, solide, conforte sa première place au classement devant St Denis et la Cressonnière.

Cressonnière - Saint-Pierre HBC 32-18

JSB - HBC Saint-Joseph 36-28

HBC Bois de Nèfles - Tamponnaise HBF 20-29

JS Saline - ASMJC Saint-Louis 20-30

FC Port - ASL Piton Saint-Leu 29-27

Volleyball: Play off R1 féminine

Les rencontres aller comptant pour les play off de la régionale 1 féminine ont eu lieu samedi à 18h00:

Aigles Blancs - VB Saint-Pierre 3-0 (25-17, 25-20, 25-18)

VB2CO - VBC Saint-Denis 3-1 (21-25, 24-26, 27-25, 19- 25)

Rugby: 3ème journée honneur

La 3ème journée du championnat Honneur a eu lieu samedi après midi, sans St Pierre au repos ce week end. Grâce à une 2ème victoire, le SC Chaudron en a profité pour prendre la tête du championnat avec 14 points.

RC Portois - JSB 29-22

RC Saint-Gilles - XV Dionysien nc

Etang-Salé RC 2 - SC Chaudron 0-18

RC Saint-Paul 2 - RC Le Tampon 7-7

Rugby: Top 6

Une rencontre du top 6 était programmée ce samedi à 19h00 au stade du Centenaire à Etang Salé. Elle opposait le RC Etang Salé au Highland Blues de Maurice. Les Saléens se sont largement imposés pour leurs premiers pas dans le Top 6 avec un succès de 41 à 3.

Cyclisme: Skoda Réunion Cyclotour

La 9ème Skoda Réunion cyclotour a eu lieu dimanche au Barachois de St Denis, mais après le désistement de quelques bénévoles, l'organisateur a dû modifier le parcours... le tour de l'île était impossible et s'est transformé en une boucle de 175km dans l'ouest. Du coup, de nombreux participants ont préféré rendre leur dossard. Une cinquantaine de téméraires ont tout de même souhaité pédaler. A l'arrivée c'est encore Paul Rivière qui s'est imposé en 4h32, devant Jean François Chryslain en 4h36 et Giovanni Gonthier en 4h39.

VTT: 2ème manche DH

La 2ème manche de la coupe de la Réunion de descente a eu lieu dimanche sur la piste des laves de Sainte Rose. Jean Max Laurestant (ACPR) s'est imposé devant Alexandre Sicard (RMRC) pour 0"39 et Raymond Orre (VCSD) pour 5"41.

Course à pied: Leu 3 z'étoiles

L'ACOSL organisait samedi la 1ère édition du Leu 3 z'étoiles, une course en relais mixte duo dans les rues de Saint Leu. A l'arrivée l'équipe Rivière Dominicain s'impose en 2h10, devant l'équipe Fleur me pose un lapin en 2h16 et l'équipe Salomon Réunion 3 en 2h17. 95 duos ont participé à cette première édition.

Course à pied: 10km nocturnes de Sainte Suzanne

L’Athlétique Club Vanille Sainte-Suzanne organisait ses 10km nocturnes samedi à 19h, sous forme de 2 boucles à travers le centre ville et son littoral, départ et arrivée sur le stade du bocage.

Surfa Sanion s'est largement imposé en signant 33'51, devant Anthony Céleste en 36'47 et Didier Gauvin en 36'50. Côté féminin, la victoire est revenue à Chantal Hodji en 41'37, devant Christine Wan Tan Yue en 44'23 et Hélène Denoncin en 46'20.

BMX: 2ème manche de la phase finale

La 2ème manche de la phase finale de la coupe régionale de BMX s'est déroulée sur la piste de Champ Fleuri dimanche. Les podiums par catégories sont:

Minimes : 1. Lucas Bègue (CSSD), 2. Gauthier Laude (CSSD), 3. Alan Jacorau (BCO)

Cadets :1. Maxime Nativel (BCO), 2. Alexandre Dalleau (CSSD), 3. Judickaël Ajaguin (VCT)

Juniors : 1. Stéphane Dijoux (CBT), 2. Franck Ethève (VCT), 3. Meddy Figuin (VCT)

19 ans et + : 1. Yohann Ablancourt (CSSD), 2. Mathieu Grosset (PPA), 3. Loïc Abelard (BCP)

Cruiser 25-34 ans : 1. Sébastien Lo Shung Line (BCO), 2. Samuel Zopire (BCP), 3. Mickaël Catherine (BCO)

Cruiser 35 ans et + : 1. Stéphane Payet (T974), 2. Guillaume Ethève (VCT), 3. Laurent Payet CBT)

Dames : 1. Catty Fanohora (PPA), 2. Karine Payet (BCO)

Judo: Championnat régional sénior

Le championnat régional sénior 1ère division a eu lieu dimanche à Plateau Caillou.

-52 Kg F: Camilleri Melanie Judo Club St Denis

-57 Kg F: Dolignon Chloe Judo Club De St Andre

-63 Kg F: Dafreville Anne Leonie Dojo De La Ravine

-70 Kg F: Rajaonarison Aurelie Dojo St Leu

-60 Kg: Baleya Quentin A.Dojo Guy Quintin-Jcm St Paul

-66 Kg: Francoise Raphael A.Dojo Guy Quintin-Jcm St Paul

-73 Kg: Baillif Kenjy Dojo Portois

-81 Kg: Angama Latchoumy Samuel Judo Club St Denis

-90 Kg: Cendier Ruddy A.Dojo Guy Quintin-Jcm St Paul

+100 Kg: Blas Giovanni Dojo Huang-Ying-Chin-Jc Amitie

Surf: Martinique Surf Pro

Le Réunionnais Jorgann Couzinet était engagé la semaine dernière sur le Martinique Surf Pro, un WQS doté de 3000 points. Au 3ème et 4ème tour, Jorgann Couzinet s'est imposé sans encombre. Au 5ème tour, il retrouvait deux anciens pensonnaires du World Tour, Nat Young et Miguel Pupo ainsi qu'Imaikalani Devault pour disputer une place en quart. Malheureusement, le St Leusien n'a pas trouvé la solution et s'est incliné. Il termine 9ème de la compétition.



