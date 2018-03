Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

La Ligue réunionnaise de handball (LRHB) organise à La Réunion le vendredi 20 avril et 21 samedi avril 2018 l'assemblée générale (AG) de la fédération française de handball. 175 élus de France et de Navarre seront présents pour deux jours de travail et pour assister aux finales du championnat. "En interne cette assemblée générale est vécue à la fois comme une fierté de pouvoir faire découvrir notre île et une reconnaissance des capacités de la ligue et de celles des clubs qui depuis vingt six ans ont fourni chaque année un joueur péi à l'équipe de France" note la LRHB qui se mobilise fortement depuis un an sur ce projet (Photo d'illustration - Fédération de hand)

