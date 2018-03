Dans le cadre du prix Fais nous rêver 2018, le lutte club de Saint-Joseph (LCSJ) a décroché le prix "coup de coeur du jury pour son projet "construire l'individu avec la lutte". L'appel à projet a été lancé par l'agence pour l'éducation par le sport (APELS). Sur les 250 projets présentés au départ, 28 associations ont été retenu et 6 ont reçus un prix. La Réunion comptait 4 participants. La remise des prix a eu lieu au Sénat à Paris ce mercredi 28 février. Nous publions ci-dessous le communiqué du lutte club de Saint-Joseph

"Le lutte club se distingue fréquemment sur le plan sportif, cette fois c’est un projet pédagogique et sportif qui est mis en avant. Le projet porté par le club de lutte reflète ce que les jeunes vivent tout au long de l’année.

Le Projet : construire l’individu avec la lutte

Les lutteuses et lutteurs du groupe élite (groupe pratiquant le haut niveau) sont allés à la rencontre des écoliers de Mafate afin de leur faire découvrir un sport fédéral. Les lutteurs ont passé 2 jours dans le cirque de Mafate à la rencontre des écoliers de l’Ilet à Malheur et Aurère en leur proposant une initiation à la lutte.

La bâche pesant plus de 50 kg nécessitait une solidarité entre les jeunes pour être transporté par groupe de 5 le long des sentiers. Les enfants de Mafate ont donc pu découvrir une activité inhabituelle donc très enrichissante. Ce projet développe l’humilité, aide chacun à se situer dans son projet personnel et de groupe. La transmission de leur connaissance de l'activité aux plus jeunes favorise leur progression. Apprendre des notions à d'autres améliore forcément son niveau de pratique. De plus l’initiation par des " plus grands " a permis aux élèves de se projeter et de songer pourquoi pas à vivre

à leur tour cette formation scolaire et sportive pendant leurs années collège.

A l’issu de leur formation, les lutteurs passent le diplôme fédérale " d’animateur lutte ". Leur intervention à Mafate entre également dans ce cadre

La présentation du projet

Si le lutte club de Saint-Joseph a décroché ce prix spéciale c’est pour les valeurs qu’elle véhicule depuis un certains nombres d’année à travers ses actions sportives et citoyennes. Le jury a été sensible aux notions de plaisirs, confiance, citoyenneté, performance, solidarité , humilité que l’on retrouve précisément sur ce projet.

Une délégation de l’APELS Réunion (Nathalie Malet, Guy Leblond, Fred Avril) avait accompagné les qautre associations réunionnaises participantes. Elle n’a pas boudé son plaisir à l’issue de la remise de prix qui a eu lieu au sénat en présente de nombreuses personnalités sportives, économique et politique dont l’ancien ministre Jean Louis Borlo.

L’obtention de ce prix c’est aussi une reconnaissance des actions menées par l’association qui œuvrent chaque jour pour valoriser sa discipline. Seul Le LCSJ a été distingué au niveau local".