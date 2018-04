Ci-dessous les résultats des principaux événements sportifs du week-end. (Photo archives)

Football: 3ème journée de D1

La 3ème journée de championnat D1 a eu lieu dimanche après midi. La Jeanne d'Arc a enregistré un 3ème succès consécutif et pointe désormais seule en tête du championnat avec 2 points d'avance sur l'Excelsior et 3 sur St Denis.

Ss Jeanne D'Arc - St Denis Fc 2-1

Ocsa Leopards - Js St Pierroise 1-5

Aj Petite Ile - St Louisienne 0-0

La Capricorne - As Excelsior 0-2

Us Ste Marie - As Marsouins 2-2

A.F St Louis - St Pauloise Fc 2-2

La Tamponnaise - As Ste Suzanne 1-0

Basketball: Demi-finales retour

On jouait partiellement ce week end les demies finales retour du championnat pré national.

Côté masculin, une seule rencontre était programmée samedi à 20h30:

- BCD / SPBB 56-71

- BCSP / TBB reportée (date non connue à ce jour)

Côté féminin, deux rencontres étaient programmées samedi à 18h30:

- TBB / COM 82-29

- CSP / BCD 59-51

Handball: 22ème journée de championnat

On jouait samedi soir la 22ème journée de championnat D1 féminin:

St Denis – Cressonnière

St Pierre – JSB 23-29

St Joseph – Saline 33-18

Port – Bois de Nefles

St Louis – St Leu 25-29

Volleyball: Play off

On jouait ce samedi les quarts de finale aller du championnat R1 masculin. St Leu et les Aigles Blancs ont pris une sérieuse option avant les matches retour programmés le week end prochain.

VBC Saint-Denis - VBC Saint-Leu 0-3 (21-25, 16-25, 20-25)

Aigles Blancs - VB Saint-Pierre 3-2 (25-15, 20-25, 25-20, 25-27, 15-10)

Côté féminin, on jouait également samedi mais pour le compte des quarts de finale retour. Les Aigles blancs, victorieux à l'aller, n'ont pas connu la même réussite et sont passés par le set en or pour se qualifier au tour suivant. Pas de problème en revanche pour St Denis qui a dominé ses deux rencontres.

VB Saint-Pierre - Aigles Blancs (aller : 0-3) 3-0 (25-18, 25-23, 25-17) set en or : 11-15

VBC Saint-Denis - VB2CO (aller : 3-1) 3-0 (25-19, 26-24, 25-22)

Rugby: 4ème journée honneur

La 4ème journée du championnat Honneur a eu lieu samedi après midi, sans le Tampon au repos ce week end. Le Chaudron qui a gagné par forfait occupe la tête du classement avec 19 points, devant le XV Dionysien 15 points et St Pierre 14 points.

JSB - RC Saint-Gilles 7-10

XV Dionysien - Etang-Salé 26-10

SC Chaudron - RC Saint-Paul (forfait St Paul)

St Pierre - RC Portois 28-3

Cyclisme: Grand Prix de St Joseph

La ville de St Jospeh accueillait la 5ème épreuve de la saison route dimanche, l'occasion de fêter les 20 ans de présidence du VCSJ par Madame Lebon Marie Jeantelle. La course se déroulait sur un circuit de 3,2km à parcourir 30 fois pour la catégorie "élite". Dans ce tourniquet, c'est Paul Rivière (VCO) qui s'est imposé en 2h31'06 devant Ulrich Pade (SMVC) à 3" et Stéphane Cuvelier (LBO2) à 5".

Course à pied: Championnat régional 10km

L'ACSP organisait samedi le championnat régional de 10km à partir de 18h30 sur le front de mer de St Paul.

La première course était réservée aux non licenciés. Ils étaient près de 350 au départ et c'est Mathieu Arhel qui s'est montré le plus rapide en 34'12, devant Franck Marc en 34'46 et Adel Ben Arfa en 35'11. Côté féminin, victoire de Josepha Cathudal en 44'46, devant Corinne Althierry en 45'40 et Raissa Lauret en 46'15.

Dans la course comptant pour le championnat régional, ils étaient plus de 500 au départ. Ulric Balzanet (COSPI) l'a emporté en 31'46, devant Attoumane Abdoul Had (ACEN) en 31'57 et Eddy Clementz (ACSGS) en 32'02. Côté féminin, le titre revient à Emma Metro (COSPI) en 38'37 devant Camille Bruyas (Dominicaine) en 38'39 et Léonor Piuza (ACEN) en 39'09.

Surf: 2ème manche du World Tour

Le World Tour fait escale à Bells Beach cette semaine pour la seconde manche de la saison. Les Réunionnais Jérémy Florès et Johanne Defay avaient surfé vendredi leur premier tour de compétition. Si tout s'est passé sans encombre pour Johanne qui a rejoint directement le 3ème tour, Jérémy a dû en passer par le 2ème tour où il s'est défait de Keanu Asing sans difficulté.

Dans le 3ème tour, la St Leusienne a commis une erreur dès l'entame de sa série en prenant une interférence (refus de priorité) mais n'a pas tremblé et a réussi à éliminer Coco Ho pour filer en quart de finale. De son côté, Jérémy Florès devait surfé son 3ème tour aujourd'hui mais la compétition a été stoppé peu avant sa mise à l'eau à cause du vent. On devrait le retrouver dès demain face à Ace Buchan, récent finaliste à Snapper Rocks.