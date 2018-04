Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Le Niagara canoë kayak club (Sainte-Suzanne) organise ce dimanche 8 avril 2018 son premier combiné de la saison inscrit au championnat régional de slalom et de descente. La compétition est ouverte aux cadets, juniors, séniors, vétérans et et aux minimes possédant la PV-EVI (2005/2004). Entre 50 et 70 compétiteurs sont attendus

