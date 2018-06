Patrick Vajda était à La Réunion à l'initiative de l'association française du corps arbitral multisports (Afcam), et de l'union nationale du sport scolaire (UNSS). Du 5 au 10 juin, le président national de l'Afcam a partagé sa passion, son expérience, son professionnalisme avec les jeunes arbitres de l'UNSS et de l'union sportive de l'enseignement du premier degré (Usep - Photos D.R)

Patrick Vajda est escrimeur et arbitre Olympique de ce sport, membre de la commission de l'entourage des athlètes du comité international olympique, avocat de formation et spécialiste de l'analyse des risques sportifs, et président de l'Afcam, l'association qui réunit les 246 000 arbitres et juges du sport français.

L'homme aux multi-casquettes n'était pas là pour former les jeunes arbitres de l'UNSS et de l'Usep à l'arbitrage dans une discipline spécifique, mais pour les sensibiliser aux missions générales, fonctions et métiers de l'arbitrage. Cela permet de préparer ces jeunes citoyens au respect des règles. Il a, durant ses rencontres avec les jeunes, beaucoup insisté sur le rôle de l'arbitre, sa position d'acteur indispensable du jeu, et sur la notion de respect mutuel. Si l'arbitre et le juge sportif doivent respecter l'athlète, à l'inverse, le pratiquant doit respecter la décision de l'arbitre ou du juge.

En parallèle de cette mission principale, Patrick Vajda a rencontré les différents interlocuteurs réunionnais (comité régional olympique et sportif, présidents de ligues et comités) afin de monter une antenne de l'Afacam sur l'île. La structuration du corps arbitral à La Réunion ne peut que contribuer à un développement positif du sport local.

