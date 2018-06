A 24 ans, la Réunionnaise Johanne Defay a désormais le statut de meilleure surfeuse française de l'histoire. Dernier trophée en date, sa victoire ce samedi 9 juin 2018 au Margaret River Pro à Bali. Sur son site internet le journal Sud Ouest lui consacre un article où la saint-leusienne se confie

Johanne Defay débarque dans l'élite mondiale du surf féminin en 2014. Et ce, au terme d'une ascension fulgurante lors de la seconde partie de la saison précédente. Le déclic se produit fin août à Seignosse où, sortie de – presque – nulle part, elle se hisse en finale du Swatch Girls Pro France (Star 6 étoiles). Il faut alors une Courtney Conlogue en mode rouleau compresseur pour l'empêcher de s'imposer. Mais les gros points récoltés dans les Landes la propulsent dans la course à la qualification. Qu'elle valide quelques semaines plus tard en terminant 9e du circuit qualificatif et en profitant de plusieurs doubles requalifications devant elle – notamment celle de Pauline Ado.

