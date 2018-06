Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 10 heures

A 48 heures du coup d'envoie de la Coupe du Monde, nous proposons à nos internautes de découvrir les stades de football les plus insolites au Monde. Entre un stade entourés de montagne enneigés en Islande, celui au milieu des favéla ua Brésil, ou bien un stade totalement perché au dessus d'un centre commercial en Serbie. L'AFP et Topito vous font faire un tour du Monde des stades les plus improbables.

