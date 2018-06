Nous y sommes, la coupe du monde 2018 commence ! Pour le coup, les entreprises proposent des produits " spéciale coupe du monde ". En passant par les vendeurs de télé, les spécialistes de la transmission d'image ou encore les spécialistes du déguisements, tout a été bien pensé par ces professionnels, pour que les Réunionnais puissent profiter comme il se doit de ce rendez-vous mondial... ici à La Réunion

Retransmission télé

Canal + Réunion, offre une formule complète à ses abonnés. Du 2 mai au 30 juin 2018 " nous proposons la formule TOTALE qui inclue les chaînes BeinSport qui diffuse l’intégralité de la coupe du monde. Une formule qui est à moitié prix durant cette période et qui s’adresse aux nouveaux abonnés ".précise Axel Gallant, directeur général de Canal + Réunion. " Pour les anciens abonnés, ils pourront rajouter les chaînes sportives de manière spontanée. Cela peut se faire par téléphone ". " La coupe du monde est un moment fort de consommation de télévision, c’est aussi un moment fort en terme d’abonnement " ajoute t-il. En terme d’innovation, " nous proposons aux abonnés une application appelée My Canal. Elle permet de profiter de l’abonnement en toute mobilité. Ils pourront regarder leurs matchs n’importe où et n’importe quand ".

En quête de la nouvelle technologie

Soredisc Fen-Chong est une entreprise rattachée à la société Canal. Elle est spécialisée dans la vente de matériel audio et vidéo. Elle s’occupe également du service après-vente (SAV). Exerçant dans ce domaine depuis plus de vingt ans, Pierre Fen-Chong, gérant de Soredisc Fen-Chong, confirme " que la coupe du monde apporte quand même une augmentation des ventes. Afin d’attirer le client, nous faisons un geste commercial, nous baissons le prix des téléviseurs". Il poursuit " avant chaque coup d’envoi, les clients se rendent en boutique pour se renseigner sur les télévisions mises en vente ". " Les clients achètent de manière générale les téléviseurs dotés de la dernière technologie, en l’occurrence la télé 4k ". " Ils ne comptent pas, ils se font plaisir, les dépenses varient entre 500 et 800€ ".

La panoplie du bon supporter

Hassan-Bay Nafisah, gérante de l’entreprise " Tout pour la fête " à saint-denis, propose un large choix de déguisements et d’accessoires pour cette coupe du monde. Perruques, sifflets, vuvuzela, maquillage, chapeaux … il y en a pour tous les goûts. Sur le marché du déguisement et de la fête depuis une décennie, Nafisah affirme " ce genre d’événement a un impact positif sur nos ventes, nous vendons un peu plus dans cette période ". Les chiffres n’ont pu être communiqués. " Contrairement aux grandes surfaces, nous proposons un peu plus de produits et notre stock est illimité. Nos clients auront la possibilité de trouver des produits durant tout ce mois footballistique " termine t-elle.



Départ immédiat ? … Ou pas ?

Habituellement, les agences de voyage, profitent de ce type de compétition sportive pour proposer des circuits voyage. Ce n’est pas le cas de Thomas Cook. " Cela demande une organisation plutôt complexe " lance la responsable de l’agence de saint-denis. " Les clients veulent assister aux matchs de leurs équipes favorites, il est donc impossible de savoir les matchs qu’ils disputeront à l’avance ". " C’est un voyage qui doit être préparer un an à l’avance, voir plus, cela demande un budget conséquent pour la réservation des billets et des hôtels " conclut-elle.

N’oublions pas nos bars-restaurants qui organisent des soirées pour l’occasion. Pour partager de bons moments entre supporters et surtout allez les Bleus !

