Déclarations, anecdotes, "secrets" on vous dit tout avant le France Australie de ce samedi

• Ddier Deschamps, sélectionneur des Bleus : "mordre à pleines dents comme si c'était une pomme"

L'équipe de France doit démarrer la Coupe du monde, en mordant dedans "à pleines dents comme si c'était une pomme", a déclaré Didier Deschamps, pour lequel aligner un onze très jeune n'est "pas un risque". "Ce n'est pas un risque, puisque ces jeunes sont dans les 23. Il y a 14 joueurs qui n'ont pas connu de grande compétition, mais si je les prends, c'est que j'estime que c'est bien pour l'équipe. Ils peuvent débuter ou être sur le banc. Ce n'est pas une prise de risque: ils sont là, ils ont la qualité pour y être".

• Lloris: "On va se lever avec cette petite boule au ventre"

Samedi, "on va se lever avec de l'excitation et cette petite boule au ventre", a reconnu le gardien et capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris, à la veille des débuts des Bleus à la Coupe du monde, samedi contre l'Australie.

"Il y a un peu d'appréhension et d'excitation. On a souvent répété entre nous l'importance du premier match pour bien démarrer la compétition, pour la confiance et pour se donner un élan et une dynamique. En face, ce sera un combat. Il faudra être prêt dès les premiers instants du match, l'équipe de France a de l'ambition mais il faut également avoir de l'humilité par rapport à tous les adversaires. (...) Mentalement, on va se lever demain matin avec cette excitation au fond de nous et cette petite boule au ventre. La matinée va passer très vite."

• "Il nous faudra de la discipline et du courage" contre la France, dit le sélectionneur australien

Le sélectionneur de l'Australie Bert van Marwijk s'est exprimé vendredi, à la veille de son premier match de poule à la Coupe du monde. "Je ne vais pas parler de tactique contre la France. Nous savons que c'est l'un des meilleurs pays du monde, un adversaire qui a la possibilité de devenir champion du monde. Mais comme je l'ai déjà dit, ce ne sont pas toujours les meilleurs joueurs qui gagnent les trophées", a estimé le technicien, en invoquant la force collective de son équipe.

• L'analyse de Dominique Rocheteau : "la France fait parti des favoris"

"J'ai confiance en cette équipe (de France) que je place parmi les favoris avec l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine et l'Argentine", déclare l'ancien attaquant international Dominique Rocheteau. A la question de savoir quelles sont les forces et faiblesses de l'équipe de France, l'ancien attaque de Saint-Etienne répond "La grande force est la qualité individuelle des joueurs, le potentiel offensif. La faiblesse serait peut-être par rapport à certaines équipes, un manque d'expérience à ce niveau-là.

• "On va gagner" !!!

Ils sont très exactement 67% à avoir une bonne opinion des joueurs de l'équipe de France, (56% "plutôt bonne" et 11% "très bonne"), selon ce sondage réalisé pour Groupama, RTL et beIN Sports, rendu public à la veille du premier match de la France face à l'Australie (samedi midi heure française). En particulier, les Bleus sont jugés "talentueux", "sympathiques" et "motivés", alors qu'il y a cinq ans, avant le barrage retour face à l'Ukraine, "l'immense majorité de nos concitoyens ne leur prêtaient aucune de ces qualités". Et les sondés nourrissent de grandes ambitions pour l'équipe de France. Près d'un sur deux (47%) estime que la France a des chances "assez" (41%) ou "très importantes" (6%) d'être sacrée championne du monde. Cette proportion d'optimistes monte même à près de deux tiers chez ceux qui se décrivent comme des amateurs de football (respectivement 11% et 53% pour un total de 64%).

• Quelques adresses pour regarder le match

- " Fan zone " à Saint-Pierre parking situé à côté du magasin Kiabi rue François de Mahy. Pour profiter pleinement de l’événement la rue est rendue piétonne

- Entre-Deux – Diffusion sur grand écran à la salle des fêtes.

- Tommy’s restaurant (Duparc) – Diffusion de tous les matchs de la Coupe du monde en direct sur deux écrans. Pour l’événement un menu a été crée et le restaurant propose des tarifs spéciaux sur les boissons

- Arbradélis à Saint-Denis

- Prémium Café à Duparc

- Le Saint-Hubert à Saint-Denis

- Le factory à Saint-Pierre

- Le bar La Marine à Saint-Gilles

- Le 144 à Saint-Denis

Tous les matchs seront diffusés en direct. Les établissements ouvrent leurs portes aux horaires habituels.

Pour rappel, les Bleus affronteront le Pérou le jeudi 21 juin et le Danemark le mardi 26 juin pour la qualification en 8emes de finales.