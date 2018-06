Ce week-end du 9 et 10 juin 2018 pour la fête des goyaviers, le Palmi Tchoukball organisait son 4ème tournoi intergénérationnel. Par ces règles de non contact et de mixité, le tchoukball permet de faire jouer jeunes et moins jeunes ensemble. Ainsi, la charte du Tchoukball permet de faire respecter à tous les joueurs de Tchoukball un idéal de paix dans le jeu. Bien entendu, nous avons encore du chemin pour faire comprendre à une minorité l'essence de cette activité.

Ce tournoi a permis d’accueillir aussi de nouveaux jeunes qui jouent au tchoukball dans l’île. C’est pour cela que les Saint Louisiens et les Tamponnais se sont déplacés lors de ce tournoi, indique Grimaud Thierry, président de la ligue réunionnnaise de Tchoukball.

Le samedi matin, le tournoi des moins de 12 ans a accueilli 50 jeunes.

Voici le classement du tournoi :



- 1er TCHOUK LEU 1

- 2ème PALMI TCHOUKBALL

- 3ème TCHOUK LEU 2

- 4ème ABCC 1

- 5ème BRAS PANON TCHOUKBALL 3

- 6ème ABCC 2

- 7ème ST LOUIS 2

- 8ème BRAS PANON TCHOUKBALL 1

- 9ème BRAS PANON TCHOUKBALL 2

- 10ème ABCC 3

- 11ème ST LOUIS 1

- 12ème ABCC 4



Pour le dimanche, le tournoi Ados et Adultes, aidé par le Département et la mairie de la Plaine des Palmistes, a permis de regrouper 9 équipes de l’île. Environ 70 personnes ont participé à ce dernier tournoi de la saison qui compte pour le championnat de la Réunion. En même temps, il était organisé une formation d’arbitrage pratique de niveau 1 et de niveau 2 fédéral pour celles et ceux qui avaient réussi la partie théorique à Saint-Denis.

Les récompenses ont été remis par le 1er adjoint de la mairie de la Plaine des Palmistes, Jean-Baptiste dit Parny, pour remettre les trophées intergénérationnel pour la plus jeune et le plus jeune du tournoi (12 ans) et les moins jeunes (70 ans et 61 ans).



Voici le classement du tournoi :



- 1er TCHOUK LEU 1

- 2ème ABCC 1

- 3ème PALMI TCHOUKBALL 1

- 4ème BRAS PANON TCHOUKBALL

- 5ème ST DENIS TCHOUKBALL

- 6ème PALMI TCHOUKBALL 2

- 7ème LE TAMPON

- 8ème ABCC 2

- 9ème TCHOUK LEU 2

La ligue de la Réunion félicite tous les participants, les organisateurs, et la Mairie de la Plaine des Palmistes pour cette journée Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Ce dernier tournoi de la saison a permis d’établir le classement final du championnat de la Réunion 2017/2018 avec :



- Chez les jeunes :

1) Tchoukleu 1

2) Palmi Tchouckaball

3) Abcc Tchouk 1

4) Tchouk leu 2

5) Bras Panon 1

6) Bras Panon 3

7) Bras Panon 2

8) Abcc tchouk 2

9) Abcc tchouk 4

10) Abcc tchouk 3

11) Abcc tchouk 7

12) Abcc tchouk 8

13) Abcc tchouk 5

14) Abcc tchouk 6

- Chez les adultes :

1) Tchoukleu 1

2) Palmi tchoukball 1

3) Abcc tchoukball 1

4) Palmi tchoukball 2

5) Tchoukleu 2

6) Saint Denis tchouk

7) Bras Panon 1

8) Abcc tchoukball 2

9) Tchoukleu 3

10) Bras Panon 2

Prochain rendez-vous : le dimanche 24 juin pour les sélectionnés(ées) du Championnat d’Europe de Tchoukball en juillet prochain, à Milan.

