Organisée par Ilop Sport, la course de l'Arc en Ciel est un trail de 63km, pour 3500 mètres de dénivelé́ positif, traversant l'ouest de l'Ile de La Réunion à travers les contreforts de Mafate et Cilaos. Réservé aux personnes entraînées et en bonne condition physique, la course se déroule en une seule étape. Les départs des 2 épreuves (solo et relais) seront donnés le samedi 23 juin 2018 à 4h00 du matin au Stade de la Palmeraie à Saint-Paul.

