C'est ce jeudi 21 juin 2018 à 21 heures (heure de La Réunion) que l'équipe de France jouera son deuxième match du Mondial, face à la modeste équipe du Pérou. Après une victoire poussive contre l'Australie, ce match ne devrait être qu'une formalité qui permettrait aux Bleus d'avoir quelques orteils en 8ème de finale. A moins que ce Mondial assez atypique pour les équipes favorites ne nous réserve une nouvelle, et désagréable, surprise.

Ce Mondial 2018 a d’ores et déjà montré qu’il n’y a pas de groupe facile et que les favoris devront batailler jusqu’au bout pour atteindre les 8ème de finale.

L’Allemagne, championne du monde en titre, en a d’ailleurs fait la douloureuse expérience face aux piquants mexicains (victoire du Mexique 1 - 0). De même pour l’Argentine qui a été refroidie par de braves mais, reconnaissons-le, faibles Islandais (1-1). Les victoires surprises du Sénégal face à la Colombie (2-1) et du Japon face à la Pologne de Lewandowski (2-1) illustrent elles aussi que l’ordre du football mondial a changé.

Les grandes équipes ne dominent plus aussi largement. Les "petites" équipes s’affirment, elles ne rayonnent pas forcément, mais elles savent faire preuve de courage, de solidarité et d’abnégation sur le terrain. Les grandes équipes quant à elles, pétries de talents, mais aussi, de certitudes et certainement d’orgueil, déjouent donc face à des équipes à leur portée.

Après une victoire poussive et peu convaincante face à l’Australie, l’équipe de France aura à cœur de montrer un autre visage face à Pérou, pour se rassurer, tout en rassurant la France toute entière.

Sur le papier, il n’y a pas de match. La France est créditée par les bookmakers d’une victoire facile, avec une côte moyenne de 1,50 contre 4,50 pour le Pérou. En effet, le Pérou demeure une très modeste nation du football, qui renoue avec cette compétition internationale 36 ans après sa dernière apparition. Autant dire que ses chances de victoire sont très minimes pour les sud-américains.

Mais avec de la volonté, une certaine solidarité et une petite part de chance, tout est possible. Les Mexicains acquiescent même s’ils ont encore du mal à croire qu’ils ont battu la Mannschaft.

Pour mémoire, la seule confrontation entre la France et le Pérou s’est soldée, en 1982, par une victoire des Péruviens au Parc des Princes, 1-0. A notre décharge, l’année 1982 ne fut pas forcément une année très heureuse pour le football français (défaite de la France face à l’Allemagne de Schumacher en demi-finale de l’Euro). Selon la légende, l’année 1982 n’a d’ailleurs jamais existé pour les amateurs de foot les plus traumatisés.

Allez la France ! Ne nous faites pas une peur bleue. Battre le Pérou ne devrait pas être le Pérou bon sang !

