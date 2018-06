Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Les Bleus rejoignent donc le club des qualifiés qui compte déjà l'Uruguay et la Russie, le pays hôte. Les Incas sont recalés, tout comme l"Égypte, l'Arabie Saoudite et Maroc. La France s'est imposée sur un but de Kylian Mbappé, qui devient à 19 ans et 183 jours le plus jeune buteur français dans un tournoi majeur - Coupe du monde ou Euro. Vous avez raté ce but (si, si ça a pu arriver), vous n'avez pas tout-à-fait apprécié une phase de jeu, vous voulez revoir une action ? Pas de panique, vous êtes sur le bon site, Imaz Press vous fait revivre la rencontre en images

