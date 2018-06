Ce samedi 23 juin 2018, l'ensemble de la France se mobilise pour célébrer la Journée Olympique. Cette année, des courses sont organisées à travers toute la France pour faire rayonner l'Olympisme, y compris à La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs

Fort du succès de la Journée Olympique 2017, une opération d’envergure nationale est reconduite cette année par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), la Ville de Paris, Paris 2024, le Ministère des Sports et la région Ile de France, ainsi que la Fédération française d’athlétisme (organisatrice des courses).

Comme chaque année les Comités régionaux, départementaux et territoriaux olympiques et sportifs, ainsi que les fédérations olympiques et paralympiques, se sont mobilisés afin d’animer la journée, d’accueillir les publics et de faire rayonner les valeurs du sport et de l’Olympisme.

Cette année, de nombreux événements se déroulent à Paris et partout en France avec notamment l'organisation de courses gratuites de 2024m, en métropole et dans les territoires d’outre-mer. Ces courses sont organisées avec la Fédération française d’athlétisme et en relation avec les ligues, les clubs et les territoires concernés.

La première sera lancée à Marseille à 10h30, tandis qu’en clôture de la journée, une course géante ludique et luminescente partira à 22h30 à Paris, des Invalides à la tour Eiffel à 22h30.

Ainsi, Lyon, Ambilly, Vannes, Orléans, Saint-Dié-des-Vosges, Reims, Lievin, Lille, Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines, Caen, Lacanau, Albi, Le Mans, Nice, Marseille, Rivière Salée (Martinique) et Saint-Denis (La Réunion) seront en mode Journée Olympique. La ville de Saint-Leu organisera également sa journée olympique.

Pour toutes les informations relatives aux courses et les inscriptions, gratuites, rendez-vous sur ce site.