Football, cyclisme, VTT, trail, course, moto et rugby : découvrez les résultats sportifs de ce weekend !

Football: 8èmes de finale de la coupe de la Réunion

Les 8èmes de finale de la coupe de la Réunion étaient programmés pour ce week end avec quatre rencontres samedi et quatre autres dimanche:

St Pierroise – SDEFA 1-0

Excelsior – AJS Ouest 7-0

St Denis – Capricorne 0-1

St Pauloise – Trois Bassins 3-1

Jeanne D'Arc – Marsouins 0-0 (5-3 tàb)

Pl des Grègues – Ste Marie 0-4

Tamponnaise – St Louisienne 0-1

Ste Suzanne – Co St Pierre 2-0

Cyclisme: 10ème Grand Prix Stéphane Sidat

La 14ème épreuve de la saison 2018, le "Grand Prix Stéphane Sidat" a eu lieu dimanche, organisée par le Vélo Club de l’Ouest sur138,7km entre Langevin St Joseph, St-Philippe et Ste-Rose, puis retour par la route des Radiers (RD 57) et le Grand Brûlé pour arriver au niveau de l’école des Lianes. Comme l'an dernier, Paul Rivière (VCO) s'est imposé, bouclant l'épreuve en 4h01 après avoir repris les échappés pour ensuite les déposer dans l'ultime montée. Derrière lui, Luc Castel (VCO) qui avait fait toute la course en tête, prenait une seconde place à 1' et Lionel Fontaine (CCB) complétait le podium dans le même temps.

VTT: 5ème manche de la coupe régionale DH

La 5ème manche de la coupe régionale de descente a eu lieu ce dimanche sur la piste de Simambry de Trois Bassins, organisée par le DH Riding Company. Si Jean Max Laurestant (ACPR) s'est montré le plus rapide sur la 1ère descente du jour, c'est Alexandre Sicard (RMRC) qui a signé le scratch du jour lors de la seconde descente (3'38"22 contre 3'39"57) et a conforté ainsi sa place de leader du classement général qui ne devrait plus lui échapper maintenant. Giovanny Maillot (T974) a complété le podium de cette 5ème manche.

Trail: Arc-en-ciel

ILOP Sport organisait sa traditionnelle course de l'Arc-en-ciel, support du championnat de la Réunion de trail, ce samedi entre Saint Paul et Saint Louis via le Maido sur 63km et 3500m de dénivelé positif. Judicael Sautron, vainqueur du Trail de Minuit aux côtés de Jean Pierre Grondin, s'est à nouveau imposé, avec le record de l'épreuve à la clé en 6h59. Il devance le quadruple vainqueur René Paul Vitry en 7h03 et Olivier Lamarque en 7h33. Côté féminin, Claire Nédelec s'offre la victoire en 8h44 avec une 18ème place scratch, très loin devant Christine Guazzone Lebon en 10h03 et Nadine Leveneur en 10h18. A noter que 634 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée.

Course: 10km de l'Hexagone

L'association Coup d'mains organisait ce dimanche matin ses 10km en deux boucles dans les rues de St Pierre. En 33'37, Nicolas Dalmasso s'est imposé devant Raymond Fontaine en 33'54 et Ludwig Schwark en 35'14. Côté féminin, Dalila Bentaleb l'emporte en 43'34, devant Laurie Sicot et Alice Michel en 44'06.

Moto: Championnat régional de MX

La 5ème épreuve du championnat de motocross a eu lieu ce dimanche sur le terrain du Petit Tampon. Une fois encore, Pascal Dorseuil a dominé la journée en so'ffrant 2 des 3 manches du jour. Il a bénéficié malgré lui de la blessure à l'épaule de Romain Laurens, champion en titre, pour accroitre son avance au championnat, désormais devant Guillaume Baillif vainqueur de la 1ère manche du jour.

Rugby: Championnat de France à 7

Ce week end, 60 équipes et plus de 900 joueuses et joueurs étaient présents au Stade de la Méditerranée à Béziers pour se disputer le titre de champions de France de rugby à 7. La Réunion était évidemment présente dans la catégorie Fédérale 1, avec une équipe composée de joueurs issus d'Etang Salé (8), de St Paul (4), du Chaudron (2) et de St Pierre (1): Sepho Jordan, Artigues Gaël, Roux Smith Guillaume, Sabatier Arthur, Begue Guillaume, Brabant Loïc, Cuenot Hugo, Ledez Hugo, Journe Louan, Gaetan Raïdson, Favarcq Damien, Pinana Théo, Denamiel Baptiste, Chignac Etienne, Saidou Christophe.

La journée a commencé avec une victoire 45-5 sur le RC Riomois. En quarts, la Réunion a dominé Mérignac 19-10, puis ensuite le RC St Denis (île de France) en demi-finale sur le même score. En finale, les hommes de Jérôme Agenor ont réalisé l'exploit de battre le triple tenant du titre, Blagnac, sur le score de 28-21 pour s'offrir ce tout premier titre fédéral.