Les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8es de finale et veulent simplement assurer leur première place dans la poule C, afin d'éviter, si possible, la Croatie au prochain tour.

Pour ce faire, Deschamps devrait faire appel à ceux qu'on appelle habituellement les "coiffeurs", des remplaçants qui jouent en général très peu dans un Mondial, mais doivent tout de même soutenir l'équipe et garder l'état d'esprit conquérant que réclame une grande compétition. Au Stade Loujniki, le sélectionneur français pourrait ainsi changer la moitié de son effectif, comme il l'avait fait au Mondial-2014 ou à l'Euro-2016 dans une configuration similaire.

Deschamps va tenir compte des "situations individuelles de certains joueurs, ceux qui ont moins joué, ceux qui ont joué beaucoup plus..." et "des cartons jaunes aussi, parce que si je peux les préserver, c'est là", a-t-il expliqué à la veille du match. Trois joueurs sont concernés par les cartons: les milieux Corentin Tolisso, Paul Pogba et Blaise Matuidi et ne devraient pas être alignés au coup d'envoi.

• Sur quelle chaine et à quelle heure ?

Ce France - Danemark bénéficie, comme tous les matchs des Bleus dans cette Coupe du monde, d'une diffusion en clair à la TV. Il sera diffusé ce mardi 26 Juin à partir de 18h00 sur Réunion Premiere, TF1, et beIN Sports 1.

• Les compositions

Pour cette rencontre France - Danemark, Didier Deschamps a décidé d'apporter du sang neuf dans sa composition d'équipe puisque six nouveaux joueurs vont faire leur apparition par rapport au match contre le Pérou.

En effet le sélectionneur des Bleus a décidé de confier les cages françaises à Steve Mandanda, l'habituel gardien de but n°2. En défense centrale, Kimpembe devrait prendre la place d'Umtiti, Sidibé celle de Pavard à gauche et Nzonzi celle de Pogba au milieu. Devant, Lemar et Dembélé devraient avoir leur chance. En revanche, Hernandez devrait de nouveau être préféré à Mendy et Fekir, lui aussi, laissé sur le banc.

Voici la probable composition des bleues, présentée en réalité augmentée :

Voici, présentée par @DenisBrogniart en réalité augmentée, la très probable compo des Bleus pour Danemark-France, un match #CM2018 à suivre dès 15h50 en direct sur @TF1 et @MYTF1 !

Que pensez-vous de ce onze de départ qui voit 6 de ses éléments changer par rapport au Pérou ?? pic.twitter.com/zHeooEg9Ja

— Téléfoot (@telefoot_TF1) 26 juin 2018

• Et le Danemark ?

Après une victoire face au Pérou 1-0 et un nul face à l’Australie 1-1 le sélectionneur Danois alignera son équipe-type ce soir. Le seul absent notable est Yussuf Poulsen.

Voici la compo probable du Danemark : Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Schöne, Delaney, Eriksen - Cornelius, Jorgensen, Braithwaite.

• Les pronostics

Pour les bleus il faudra pour ce faire, obtenir a minima un match nul contre des Danois qui restent encore dans le viseur de l’Australie. Une défaite conjuguée à un succès des Soccerros face au Pérou et les Danois pourraient être éliminés.

La cote moyenne est en faveur des Bleus (aux alentours de 2 euros pour un euro parié), la cote pour un nul des 2 équipes est aux alentours de 3 alors qu’une victoire du Danemark est cotée à 5,5.

sw/db/www.ipreunion.com