Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Première mission accomplie pour l'équipe de France de foot , elle a empoché son billet pour les 8e de finale pour ce Mondial-2018 en Russie. Les Bleus doivent maintenant franchir les quarts, la demie et la finale. Car, c'est évidemment sûr, Pogba et ses dalons vont aller au bout du bout de cette coupe du Monde. C'est en tout cas ce dont certains les supportrices et les supporters de toute la France et de La Réunion en particulier. Sur les bonnets, les écharpes, les perruques, les souliers et même les slips, le soutien aux Bleus se déclinent en bleu blanc rouge, dans les vitrines, les bars, les kaz, et les voitures... La preuve en images

