Sur son site internet Adrenaline publie une interview de Jérémy Flores. Le surfeur réunionnais revient sur sa belle performance alors à Bali et sur la piscine à vague de Kelly Slater.

"La dernière compétition s'est déroulée à Bali, et à Keramas. C'était une étape super excitante. Pour une manche du circuit pro, je serais presque tenté de dire qu'il n'y a pas mieux. La vague est top, c'est un super tube et, quand tu en sors, tu peux balancer un super carve sur le rail et terminer avec un air. " déclare le champion de surf originaire de Saint - Gilles les Bains au site adrénaline.com, il a réussi à se hisser en quart de finale lors de cette épreuve du circuit international de surf.