Après avoir brillamment éliminé l'Argentine en huitièmes de finale, la France affrontera l'Uruguay ce vendredi 6 juillet 2018, à 18 heures, pour une place en demi-finale de ce Mondial 2018. L'issue de ce quart de finale s'annonce incertaine, tant elle est suspendue à la présence ou non d'Edison Cavani, l'un des attaquants en forme du moment. Mais quel que soit le résultat, les Bleus ont déjà réussi une partie de leur Mondial en redorant l'image de leur équipe, le désamour entre les Français et leurs joueurs semblant définitivement oublié.

Finis les énormes casques visés aux oreilles, les supporters ne sont plus ignorés, les journalistes ne sont plus conspués, et les insultes ne fusent plus dans les vestiaires. Cette équipe de France là montre un tout autre visage que les équipes des 10 dernières années.

Les joueurs sont davantage accessibles, et se permettent même quelques jeux de mots douteux en conférence de presse tels qu’Adil Rami qui encense le " Tuche de balle " de Benjamin Pavard (ndlr : Adil Rami a donné à Benjamin Pavard le surnom de Jeff Tuche).

L’ambiance au sein de cette équipe est incontestablement meilleure, et cela se ressent sur le terrain avec un beau jeu, porté vers l’attaque. L’état d’esprit a lui aussi évolué. Les joueurs font preuve de davantage de solidarité et de combativité, les attaquants ne rechignant plus aux tâches défensives et les défenseurs n’hésitant pas à se projeter pour apporter le surnombre en attaque. Chacun à son niveau tire toute l’équipe vers le haut.

Mais c’est surtout cette image de tous ces joueurs qui, à l’unisson, chantent la Marseillaise qui a certainement marqué les esprits. C’est une image rare, mais ô combien vivifiante, tant elle démontre l’amour du maillot de ces bleus, mais aussi leur attachement à porter haut les couleurs de la France.

L’opération reconquête du cœur des Français semble être un vif succès. Mais pas sûr que cela suffise pour battre la Celeste qui se dresse devant l’équipe de France ce vendredi soir. Si la présence de Cavani sur le terrain n’est pas encore certaine, un joueur tel que Luis Suarez peut faire toute la différence sur une action. Cette équipe uruguayenne reste dangereuse et doit être prise très au sérieux

A nos Bleus d’être vigilants et talentueux, mais toujours conquérants et généreux, car c’est ainsi qu’on les aime, et qu’on veut les voir gagner cette place pour les demies !

