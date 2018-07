Dix ans après le séjour à Pékin dans l'euphorie des J.O 2008, le Dojo Huang/Judo Club de l'Amitié renouvelle un séjour sur le continent Asiatique, un groupe de judokas fera le voyage jusqu'au Japon en juillet 2018, marchant sur les pas de Maître Jigoro Kano, le créateur du judo. C'est une première pour un club de judo de La Réunion.

Découvrir le judo Japonais et vivre une expérience inoubliable auprès de judokas émérites, des judokas de renom, un rêve que caressent tous les judokas du Dojo Huang à l'annonce de ce projet innovant et ambitieux.

Ce séjour au Japon apparaissait comme une évidence. C'est un projet dont nous rêvaient les judokas depuis la création du club en 2007. Un retour aux sources pour la première fois dans l'histoire d'un club de judo de la Réunion, une sorte de pèlerinage pour tout judoka qui rêve de fouler la terre sur laquelle fut créé le judo en 1882.

Judo et culture nippone semblent être un bon compromis mais il est sûr que la thématique majeure de ce premier séjour sera la pratique et le partage des séances d'entraînement avec les judokas japonais.

15 jours ne suffiront pas pour explorer toutes les facettes de la culture nippone, pour une première fois. Les judokas iront à la découverte des lieux et endroits stratégiques et incontournables d'Osaka, de Kyoto et de Tokyo.

Ce séjour coïncidera avec le 160ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon en 2018. Cette opération de grande envergure intitulée "Japonismes 2018 : les âmes en résonance" est organisée par la Fondation du Japon de juin 2018 à février 2019, mettra en lumière la culture japonaise traditionnelle et contemporaine au travers de grandes expositions et de manifestations artistiques.