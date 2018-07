Voici tous les résultats sportifs de ce week-end des 7 et 8 juillet 2018 :

Cyclisme: Grand Prix de Sainte Marie

Le Grand Prix de Sainte Marie, organisé par le SMVC ce dimanche, était le championnat régional sur route pour les cadets, juniors et séniors. L'épreuve se déroulait en circuit dans la zone de la Mare. Sans surprise, l'homme fort de cette saison, Paul Rivière (VCO) s'est imposé en solitaire bouclant les 110km en 3h12, avec 3 minutes d'avance sur Julien Chane Foc (CCSL) et Doriand Percule (CCSL).

Trail: Boucle de la roche écrite et Grand trail dionysien

Les Randonneurs de la Bretagne organisaient ce samedi un trail sous deux formats, 37 et 64km.

Pour les 37km, le départ était donné de la mairie de la Bretagne où avait également lieu l'arrivée, pour une boucle passant par la Roche écrite et le Pic Adam. Une fois encore c'est Jean Pierre Grondin qui s'est imposé en 3h41, loin devant Gilles Bayard en 4h04 et Jérôme Pépin en 4h06. Côté féminin, victoire de Sophie Blard en 4h52 devant Lisiane Chapelin en 5h35 et Ericka Turpin en 5h40.

Sur les 64km, les 80 concurrents empruntaient le même itinéraire jusqu'au gite des chicots puis continuaient vers les hauts de Dos d'ane, piton Batard, Affouche et la Fenêtre avant de repartir en direction de l'ilet à Guillaume et le Pic Adam. Richeville Esparon s'est montré le plus rapide en 8h29, devant Jimmy Fontaine en 9h03 et Jean Denis Grondin en 9h09. Côté féminin, victoire de Sophie Gerbelot en 10h43, devant Myrielle Hoareau en 11h40 et Martine Sautron en 12h47.

Course à pied: 5ème édition de l'Entredeuxienne

L'OMAG organisait ses traditionnels 10km nocturnes ce samedi à l'Entre Deux, dans les rues et sentiers de la ville. Nicolas Dalmasso s'est imposé en 40'47 devant Kévien Gardebien en 41'37 et Frédéric Berrichon en 41'47. Côté féminin, victoire de Nadine Leveneur en 50'17 devant Alice Michel en 53'53 et Maud Degalle en 54'47.

Course à pied: 10km de Domenjod

Le Case Domenjod organisait ses 10km ce dimanche dans les rues du quartier dionysien. Après sa victoire la veille à l'Entre Deux, Nicolas Dalmasso a remis ça dans les rues dionysiennes en 35'57 devant Amyas Boithias en 37'31 et Georget Robert en 37'54. Côté féminin, victoire de Léonor Piuza en 39'33 loin devant Eugénie Mareux en 46'35 et Alice Michel en 46'59 (seconde la veille à l'Entre Deux).

Moto: Motocross du Tampon

Le Moto Club du Tampon organisait la 8ème manche du championnat régional de MX ce dimanche sur le circuit du Petit Tampon. Iklass Onia a été le grand gagnant de cette manche mais Pascal Dorseuil reste leader du championnat avec une avance confortable même s'il a laissé filer cinq petits points à son dauphin Guillaume Baillif.

Athlétisme: Championnats de France élite

Les championnats de France élite ont eu lieu ce week end à Albi et ont été marqués par les performances de Ruben Gado et Esther Turpin qui ont décroché le titre national en épreuves combinées.

100 m : Hajatiana Randrianasolo (US Talence) 10’’75 ( demi-finale)

200 m : Hajatiana Randrianasolo (US Talence) 21’’52 (demi-finale)

110 m haies : Raphaël Mohamed (Caposs) 14’’00 (demi-finale)

400 m haies : 5. Mickaël Bertil (EFS Reims) 50’’36

Longueur : 5. Yann Randrianasolo (CA Balma) 7m78

Hauteur : 3. Quentin Aboukir (Dijon UC) 2m16

Perche : Jérémy Hubert (Clermont AA) 5m (série)

Disque : 6. Jeannet Nicaise (Racing Club Saint-Denis) 50m01

Décathlon : 1. Ruben Gado 8126 points

100 m haies : 4. Cindy Billaud (SCO Marguerite Marseille) 13’’20

200 m : 3. Jennifer Galais (Clermont AA) 23’’27

400 m haies : 6. Anaïs Seiller (Entente Sud Lyonnais) 58’’53

Disque : 12. Sophie Michel (AC Salonais) NM Carine Mérion (Grand Angoulême Athlétisme) 45m27 (série)

Heptathlon : 1. Esther Turpin (RC Arras) 6100 points.

Surf: J-Bay

La Réunionniase Johanne Defay a débuté vendredi la 6ème étape du World Tour en Afrique du Sud sur le spot de Jeffreys Bay. Au premier tour, la désormais numéro 5 mondiale affrontait l'Américaine Sage Erickson et l'Australienne Sally Fitzgibbons. Malgré ses efforts, elle se contentait de la seconde place et passait donc par le tour de repêchage. Opposée à la wild card Macy Callaghan au second tour, Johanne dominait facilement la série avec un 6,67 et un 8,00. Elle retrouvera la Sud Africaine Bianca Buitendag et l'Hawaiienne Carissa Moore au 3ème tour qui ne devrait pas avoir lieu avant mercredi.

BMX: Championnat de France

Le championnat de France de BMX avait lieu ce week end en métropole à Sarzeau en Bretagne. Plusieurs pilotes réunionnais ont fait le déplacement. Les résultats sont les suivants:

Cruiser Homme 17/24: Dijoux Stéphane (Cilaos Bike Team) 2ème en finale

Homme 17/24 : Dijoux Stéphane (Cilaos Bike Team) 2ème en finale

Escalade: Coupe du monde de difficulté

A Villars (Suisse) ce week-end, les meilleurs "difficulteurs" de la planète s'étaient donnés rendez-vous pour le lancement de la saison de coupe du monde composée de sept étapes.

Manon HILY (club 7A l'ouest) la grimpeuse titulaire du Pôle espoir Outre-Mer entraînée par Vincent ETCHAR, fait une entrée très remarquée dans la cour des grands en s'invitant en finale avec les stars mondiales de la spécialité.

Manon ne s'est pas laissée impressionner pour sa première participation à une finale internationale en senior, elle est motivée comme jamais et grimpe très haut dans la voie tracée sur un mur particulièrement déversant aux mouvements très physiques. La sociétaire de Saint Leu réalise une très belle prestation et se classe à la 4ème place (meilleure française), un véritable exploit qui lui permet d'être qualifiée pour les quatre prochaines étapes du circuit de coupe du monde mais surtout une performance synonyme de sélection au Championnat du Monde d'Innsbruck (Autriche) en août prochain! Nul doute que Manon aura à coeur de tout faire pour retrouver le chemin des grandes finales cette saison et faire vibrer les jeunes (et moins jeunes) réunionnais qui ont suivi en direct sur internet (via le site web de l'IFSC (International Féderation of Sport Climbing)) la retransmission de ce beau moment d'escalade de haut niveau. Rendez-vous aux aficionados de la grimpe devant les écrans pour regarder les phases finales de la 2ème étape de la coupe du monde qui se déroulera à Chamonix le vendredi 13 juillet prochain.

La veille, toujours à Villars, une autre Saint Leusienne, Elma FLEURET (7A l'ouest) décrochait sa qualification pour les phases finales de l'épreuve de coupe du monde de vitesse . En huitièmes de finale, la réunionnaise ne peut contenir la russe Mariia KRASAVINA, première des qualification, et se contentera de la 16ème place. Elle tentera de retrouver des meilleures sensations sur l'étape française de Chamonix où elle sera soutenue par plus de 10 000 spectateurs sur la célèbre place du Mont Blanc !