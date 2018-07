Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Plus que quelques instants de patience. La France aura ensuite (au moins) 90 minutes pour battre la Belgique et accéder à la finale de ce Mondial-2018 de foot. "On se rapproche du but. On a l'opportunité de marquer l'histoire de l'équipe de France", a souligné le capitaine Hugo Lloris. On y croit tous, allez les Bleus !

