"Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille": les mots de Thierry Roland résonnent toujours vingt ans plus tard pour des millions de Français. La victoire des Bleus au Mondial-1998 se rappelle au souvenir des plus anciens alors que les jeunes générations rêvent de vivre pareille fête avec la finale du Mondial-2018 dimanche.

Ce premier sacre mondial de la sélection, au soir du XXe siècle et à domicile, a irrigué la société française d'une joie débordant le simple monde du foot. Il faut dire que ce 12 juillet 1998 coïncidait avec une période de reprise de la croissance économique et de baisse du chômage, à l'heure où la cohabitation entre le président de droite Jacques Chirac et le Premier ministre de gauche Lionel Jospin était plébiscitée par l'opinion publique.

La "France Black-Blanc-Beur", du fait des multiples origines composant le groupe des Bleus, était célébrée et a depuis fait l'objet d'innombrables débats et controverses.

• Saint-Denis : rendez-vous dès 17h30 au petit stade de l'Est pour vibrer devant le match diffusé sur écran géant

• Saint-Paul : dans le cadre des fêtes de Saint-Paul, la finale sera diffusée sur écran géant au parc Expobat dimanche 15 juillet dés 19h.

• Saint-Leu : retransmission du match le parvis de l'Hôtel de ville de Saint-Leu le dimanche 15 juillet

• Le Port : deux lieux ont été choisis par la mairie du Port pour le diffusion de la finale : le Kabradok et la mairie annexe de La Rivière des galets. Les supporters sont attendus à 18 heures.

• Saint-Benoît : diffusion en direct au cinéma Cristal dès 17h30

• Saint-André : la fan zone pour la retransmission sur écran géant est ouverte à partir de 17H00 ce dimanche 15 juillet au gymnase Michel Debré

• Bras Panon : Gymnase Paul Moreau, dès 17h

• Saint-Joseph : la Fanzone sous la Halle, ouvrira ses portes dès 14h avec, en ouverture, la finale du tournoi FIFA E-sports mis en place auprès des jeunes des quartiers tout au long de la Coupe du Monde. Suivront des animations jusqu'à la diffusion du match à 19h.

• Saint-Pierre : Fan zone en contre-bas de l'Hôtel de Ville

• La Possession : Gymnase Gaston Dumesnil, dès 18h

• Saint-Louis : Stade Théophile Hoarau, dès 18h

• Sainte-Rose : Salle Yves Montand, à 19h

• Le président russe Vladimir Poutine, le président français Emmanuel Macron et la présidente croate, Kolinda Grabar-Kitarovic, l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, dont l'Etat accueillera le Mondial en 2022, le président palestinien Mahmoud Abbas, les présidents du Gabon et du Soudan, les présidents bélarusse, moldave et arménien et les Premiers ministres hongrois et kirghiz assistent à la finale ce dimanche soir

• Le chanteur et acteur américain Will Smith, auteur avec le Portoricain Nicky Jam et l'Albanaise Era Istrefi de l'hymne officiel du Mondial "Live it up", chantera à la cérémonie de clôture du Mondial-2018.

• Le leader des Rolling Stones, Mick Jagger, qui a déjà assisté à une demi-finale à Saint-Pétersbourg, est également attendu à la finale.

• La superstar de l'athlétisme Usain Bolt, ainsi que deux footballeurs français, Laurent Koscielny et le Réunionnais Dimitri Payet, qui n'ont pas pu participer à la Coupe du monde en raison de blessures, seront dans les tribunes pour regarder la finale.

Une meilleure performance en Coupe du monde pour terminer... La Belgique a dominé l'Angleterre (2-0), samedi à Saint-Pétersbourg, et termine à la troisième place du Mondial-2018, son meilleur résultat en treize participations.

La "génération dorée" menée par Eden Hazard, buteur, et Kevin de Bruyne a surmonté la déception de la demi-finale perdue contre la France mardi (1-0) pour enfin monter sur le podium d'une grande compétition, après plusieurs années de résultats en-deça de son énorme potentiel.

