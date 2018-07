C'est la première fois depuis 5 saisons que la Réunionnaise est 4ème mondiale après 6 étapes du World Tour, soit après plus de la moitié de la saison. Vendredi, Johanne Defay a terminé 5ème du J-Bay Open en Afrique du Sud, engrangeant ainsi quelques points précieux quand certaines de ses rivales avaient calé aux tours précédents.

Dans un quart de finale très disputé, la Saint Leusienne n'a pas réussi à dominer l'actuelle numéro 1 mondiale, l'Américaine Lakey Peterson et s'est logiquement inclinée à ce stade de la compétition. Si le résultat est satisfaisant, il peut également nourrir quelques regrets.

D'abord, celui du 3ème tour: alors que Johanne domine facilement cette série à 3, elle se fait prendre la 1ère place au dernier moment par la Sud Africaine Bianca Buitendag pour 0,1 point seulement. Elle se retrouve par conséquent opposée à Lakey Peterson en quart alors qu'elle aurait pu défier Coco Ho dans l'autre quart, largement à sa portée sur ce type de vague car l'Hawaiienne a été sortie avec 8,90 de total contre 13,30 pour la Réunionnaise. C'est la loi du tirage et Johanne Defay en a fait les frais. Ensuite, des regrets elle peut également en avoir dans son quart de finale: alors que la Française a commencé fort et domine les échanges, l'Américaine prend une vague sous sa priorité pour scorer un 8,83! C'est le tournant de la série et Johanne Defay commence à douter dans ses choix de vagues, laissant ainsi le champ libre à son adversaire. A ce niveau là, le doute ne pardonne pas et la Réunionnaise l'a bien compris malgré une dernière belle vague notée 6,77 mais insuffisante face au lycra jaune.



Quoi qu'il en soit, Johanne Defay réalise une belle saison. Avec des résultats en dents de scie mais une belle victoire à Uluwatu le mois dernier, la surfeuse pei reste dans la course au top 5, s'offrant même provisoirement la 4ème place du classement mondial avant d'arriver en Californie pour la 7ème étape du World Tour à partir du 31 juillet.

Avec cette 5ème place glanée en Afrique du Sud, elle réalise une belle opération car dans le même temps, ses concurrentes directes au classement général ont marqué le pas: Sally Fitzgibbons (8ème) a perdu au second tour, Caroline Marks (7ème) et Carissa Moore (6ème) sont sorties au 3ème tour et Tyler Wright (5ème) a déclaré forfait la veille de l'épreuve. Cependant, le classement reste plus disputé que jamais et pour cause, en 6 étapes seules trois filles ont gagné: Stéphanie Gilmore (3), Lakey Peterson (2) et Johanne Defay (1). Les deux premières sont donc hors de portée et la 3ème, Tatiana Weston Webb est loin également avec deux finales et trois demi-finales disputées en 6 étapes! Ce sont donc les 4ème, 5ème, 6ème et 7ème places les plus disputées sur les 17. Pour l'instant, Johanne Defay tient son top 5, comme en 2016, en espérant faire mieux évidemment sur les quatre étapes encore à disputer.