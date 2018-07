Voici tous les résultats des rencontres sportives du week-end.

Cyclisme: Critérium de Gillot

Le comité régional n'a pas eu les autorisations nécessaires pour organiser son critérium ce dimanche dans la zone aéroportuaire de Gillot à Sainte Marie. L'épreuve a donc été annulée.

Trail: 9ème édition du trail de Cilaos

Le cirque de Cilaos accueillait deux courses ce dimanche: un trail de 22km et un trail de 33km, empruntant les sentiers de la commune.

Sur les 33km, 200 coureurs étaient au départ; Giovanni Baret s'est imposé en 3h04 devant Jeannick Boyer en 3h05 et Aurélien Jacoutot en 3h15. Côté féminin, victoire de Christine Guazzone Lebon en 4h12, devant Elodie Mithridate en 4h14'05 et Marine Lambert en 4h14'15.

Sur les 22km, 150 coureurs étaient au départ; Anthony Payet l'a emporté en 2h06 devant Didier Baret en 2h14 et Florian Durque en 2h17. Côté féminin, victoire e Marie Anais Plante en 2h48'20 devant Isabelle Lebreton en 2h48'31 et Nadia Bègue en 2h58'06.

Course à pied: 10km semi nocturnes de la Plaine des Palmistes

Le CAPP organisait ses 10km ce samedi à 17h00 à la Plaine des Palmistes. Une petite centaine de coureurs était au départ. Guillaume Cheong Yuen Zing s'est imposé en 33'59 devant Mohamed Safaoui en 34'08 et René Léocadie en 35'31. Côté féminin, Léonor Piuza l'a emporté en 40'39 devant Carmel Trebel en 43'16 et Vanessa Boolaky en 43'51.

Moto: 9ème manche de MX

La 9ème manche du championnat de motocross a eu lieu ce dimanche sur le circuit Pascal Ravenne, ravine à Malheur à la Possession, organisé par le Team B2R. Guillaume Baillif a remporté les 3 courses du jour mais Pascal Dorseuil a géré pour n'être jamais bien loin du vainqueur du jour. Ainsi, Dorseuil conserve 31 points d'avance avant l'ultime étape de Bras Panon et devrait de ce fait logiquement s'assurer un 20ème titre.

Trail: Trail de la Rivière des Galets

L'association Rando Rivière des Galets organisait un trail de 39km et 1600m d+ ce dimanche, départ à 6h00 du stade Nelson Mandela. Le parcours emmenait les coureurs vers la canalisation des Orangers puis les Lataniers et Deux Bras pour remonter ensuite par Dos d'Ane et redescendre au stade Mandela par le sentier de Bord. Plus de 400 coureurs étaient au départ et c'est finalement Léo Rogaume qui l'a emporté en 3h38 devant Stéphane Odules en 3h39'01 et Gilles Bayard en 3h39'59. Côté féminin, Hélène Valette a été la plus rapide en 4h22 devant Aude Diet en 4h41 et Sophie Florquin en 5h15.

En parallèle de l'évènement étaient proposées les foulées de la Berge pour 250 coureurs, avec un parcours de 13km empruntant les sentiers longeant la rivière des galets en direction de l'océan. Ronon Barlieu s'est imposé en 43'27 devant Mohamed Safaoui en 44'06 et Fabrice Mithridate en 44'22. Côté féminin, victoire de Marie Quillevere en 58'18 devant Johanna Lepetit en 1h02'43 et Nelly Collet en 1h06'49.

Escalade: Coupe du monde de difficulté

Manon Hily disputait cette fin de semaine sa 3ème coupe du monde de difficulté d'affilée avec l'équipe de France sénior. Après Villars (Suisse) et Chamonix les deux week ends précédents, c'est à Briançon que cela se déroulait vendredi et samedi. Une fois encore, Manon Hily s'est arrêtée au stade des demi-finales avec une 11ème place à la clé cette fois-ci.

VTT: Championnats de France XC

Plusieurs vttistes réunionnais étaient à Lons le Saunier dans le Jura ce week end pour disputer les championnats de France de cross country. Au programme, le format olympique, l'éliminator et le relais par équipes.

En cadets, Florian Gonthier (Team 974) termine 110ème, Loïc Vienne (ACPR) 126ème et Nicolas Boyer (VTTL) 140ème. En juniors, Thibault Derfla a terminé à la 89ème place

VTT: Coupe de France DH

Une coupe de France de descente avait lieu ce week end à Praloup. Romain Payet (ACPR) a terminé 16ème de la descente élite, Alexandre Sicard (RMRC) se classe 41ème et 2ème master, Raymond Orre (VCSD) est 89ème et 1er master4, Alex Cazet (RMRC) est 90ème et 16ème junior, Loic Martin (ACPR) est 99ème et 1er minime, Olivier Lebeau (RC) 101ème, Lucas Payet (RC) 104ème, Mathieu Técher (ACPR) 143ème, Jean Max Laurestant (ACPR) 148ème, Guillaume Lebon (RC) 168ème, Jean Eric Laravine (ACPR) 199ème.

Athlétisme: Championnats de France jeunes

Les championnats de France jeunes ont eu lieu ce week end à Evry Bondoufle et ont été marqué par le titre de champion de France junior du Réunionnais Fabrisio Saidy sur 400m et celui de Léa Vendôme sur 100m haies.

Hauteur cadets : Téo Bastien (USPGA) 5e en série, 1m86, éliminé.

800 mètres cadettes: Clara Wolf (CA Sainte-Marie) 5e en série, 2'17''12, éliminé

100 mètres Haies cadettes : Léa Vendôme (ACL 44) 1ere en 13''50, championne de France

400 mètres juniors : Fabrisio Saïdy (Dominicaine) 1er en 46''97, champion de France

400 mètres Haies juniors : Léa Mithra (Dominicaine) 6e de sa série en 66 '28, éliminée