Voici les principaux résultats sportifs du week-end

Football: Quarts de finale de la coupe régionale

Les quarts de finale de la coupe de la Réunion ont eu lieu ce week end. Samedi soir, la St Pierroise a écrasé Ste Suzanne 3 à 0. Dimanche après midi, l'Excelsior a dominé l'AS Capricorne 1 à 0, la St Louisienne a calé face à Ste Marie 1 à 3 et la Jeanne d'Arc a battu la St Pauloise 1 à 0.

Cyclisme: Critérium du Port

Le Critérium du Port a eu lieu ce dimanche dans la zone industrielle n°2 du Port Est sur un circuit de 3,8km à parcourir 23 fois, soit 87km. Ulrich Marcy (LB2O) s'est imposé au sprint devant son coéquipier Cyril Fontaine en 2h03. Paul Rivière (VCO) a complété le podium.

Trail: La 3 Bassinoise

L'ACSTB organisait un trail ce dimanche à Trois Bassins. Deux formats étaient proposés: 25 et 47km. Le départ se faisiat de l'église de Trois Bassins pour rejoindre ensuite le gite des Tamarins sur la route forestière éponyme en empruntant les pâturages.

Sur les 25km, 150 coureurs étaient au départ. Didier Baret s'est imposé en 2h01 devant Florian Durque en 2h04 et Daniel Hoarau en 2h09. Côté féminin, victoire d'Isabelle Lebreton en 2h29 devant Marie Anais Plante en 2h30 et Marine Chevreuil en 2h43.

Sur les 47km, les 120 coureurs ont emprunté les sentiers du Maido et du Grand Bénare avant de redescendre sur Ttrois Bassins. Aurélien Escolano a été le plus rapide en 4h52, devant Joseph Robert en 5h19'15 et Jean Louis Robert en 5h19'17. Côté féminin, victoire d'Elodie Mithridate en 6h27 devant Amandine Ligonière en 6h30 et Danielle Séroc en 7h05.

Course à pied: Les 12km des casernes

L'ALCJF organisait une course sur route ce dimanche, départ du stade des Casernes, passant par les quartiers de Joli fond, Basse-Terre, Ligne paradis et Ligne des Bambous pour une distance d’environ 12km. 165 coureurs étaient au départ. Eddy Clémentz s'est imposé en compagnie de Kévin Gardebien en 37'01. Damien Lebon a complété le podium en 40'10. Côté féminin, Héloise Foeraud l'a emporté en 41'48 loin devant Marie Augustine Vadivelou en 45'40 et Hélène Taochy en 46'53.

Auto: 49ème tour auto Sogécore

Le 49ème tour auto était programmé pour cette fin de semaine et se déroulait en 3 étapes sur 3 jours (vendredi, samedi et dimanche). L'épreuve comptait 161km de spéciales et 476km de liaisons pour un total de 637km. 95 équipages étaient au départ.

En signant le scratch de 8 spéciales sur les 12 programmées, notamment sur les 5 premières, Thierry Law Long s'est logiquement imposé devant Farouck Moulan et Jean DeLaunay.

1.Law-Long Thierry/Law-Man-Too J.-François (Skoda Fabia) 01:54:28.36

2.Moullan Farouk/Viadere Abdourahmane (Skoda Fabia) à 2:24.61

3.De Launay Jean/De Launay Eric (Peugeot 207) à 4:27.82

4.Barret Giani/Fock Chock Kam Henri (Skoda Fabia) à 5:19.49

5.Lafuteur Sébastien/Naguin Olivier (Mitsubishi Lancer) à 6:45.87

6.Mezino Bertrand/ Eclapier Enzo (Peugeot 207) à 7:15.99

7.Labrosse Sylvain/De Berge Kévin (Renault Clio) à 8:50.77

8.Dijoux Gilles/Payet Vincent (Renault Clio) à 9:55.40

9.Laravine Régis/Alouette Ludovic (Peugeot 207) à 10:05.75

10.Chane Kai Frédéric/Martino Grégory (Citroën C2) à 10:15.96

Surf: Supergirl Pro Oceanside

La Réunionnaise Johanne Defay était à Oceanside en Californie cette fin de semaine pour disputer un WQS 6000. La Saint Leusienne a terminé 5ème de l'épreuve, battue en quart de finale par la future lauréate, l'Hawaienne Carissa Moore. Dans de très petites conditions, les filles ont eu très peu de vagues à se mettre sous la planche et malgré une bonne tentative notée 6,33 points, Johanne Defay n'a pas trouvé de second score contrairement à son adversaire. Elle sera à nouveau en compétition, pour le World Tour cette fois-ci, à Huntington en périphérie de Los Angeles à partir de mardi.

