Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 11 heures

La Saint-Leusienne Johanne Defay a terminé 5ème du WQS 6000 disputé samedi 28 juillet et dimanche 29 juillet 2018 à Oceanside au nord de San Diego (Etats-Unis). La Réunionnaise a a très bien surfé sur l'ensemble de la compétition, avec des stratégies en place et payantes, battant au passage des filles du WCT comme Bronte Macaulay et Courtney Conlogue (Photo d'illustration)

