Voici l'agenda des événements sportif du week-end

Football : 12ème journée de R1

La 12ème journée de régionale 1 est programmée pour ce dimanche à 16h00.

Excelsior – Ste Suzanne

Ste Marienne – St Pierroise

Marsouins – St Pauloise

Jeanne d'Arc – Léopards

Capricorne – St Denis

Tamponnaise – St Louisienne

St Louis – Petite Ile

Cyclisme : Tour Cycliste Antenne Réunion

Le Tour cycliste de l'île débutera ce samedi pour se terminer dimanche 12 aout. Neuf étapes sont au programme pour les 15 équipes engagées. Si aucune équipe métropolitaine, sud africaine ou australienne n'a fait le déplacement, Maurice sera en revanche représentée par 2 équipes avec notamment Christopher Lagane vainqueur de l'édition 2017.

• Les étapes

Samedi: prologue de 3,4km au vélodrome de Champ Fleuri

Dimanche: étape 1 de 101km St Denis – St Pierre

Lundi: étape 2 de 106km St Pierre – Trois Bassins

Mardi: étape 3 de 102km Trois Bassins – Petite Ile

Mercredi: étape 4 de 78km Petite Ile – Le Tampon

Jeudi: étape 5 de 115km Tampon – Bras Panon

Vendredi: étape 6 de 95km Bras Panon – Ste Suzanne

Samedi: étape 7 de 10km Ste Suzanne – Ste Marie et étape 8 de 71km Ste Marie – St Denis Brûlé

Dimanche: étape 9 de 72km au Barachois

Trail du Sud Sauvage

Le trail du sud sauvage organisé par l'association Cour'ag aura lieu ce dimanche à Saint Philippe sur un parcours de 21km et 700m de dénivelé entre le puits des Anglais et le site de Basse Vallée. Le départ sera donné à 7h00 pour les 500 coureurs inscrits qui emprunteront les sentiers de la forêt de Mare Longue et la route forestière des Camphriers dans les hauteurs de Saint Philippe.

Course à pied : Marathon de la Corniche

L'association Rando Camélias organise le marathon de la Corniche ce dimanche entre Saint Denis et Saint Paul. Le départ sera donné à 6h00 du Barachois puis les coureurs emprunteront la route du littoral pour rejoindre l'Ouest. Dans le même temps, un semi marathon sera proposé au départ de la Grande Chaloupe à 7h00 pour rejoindre également le stade olympique saint paulois.

Moto: Finale du championnat régional de MX

La dernière manche du championnat régional de motocross aura lieu ce dimanche à Bras Panon sur le circuit de la Caroline à partir de 8h00. Pascal Dorseuil, leader du championnat depuis le début de saison, devrait logiquement remporté le titre 2018 s'il ne rencontre pas de pépin.

Surf : US Open of Surfing

La Réunionnaise Johanne Defay sera en lice ce week end pour la 7ème étape du World Tour à Huntington Beach en Californie. Actuelle 4ème du classement mondial, elle aura la lourde tâche de défendre son rang dans des conditions qui s'annoncent minuscules... Opposée à l'Australienne Keely Andrew et la Néo Zélandaise Paige Hareb, Defay ira à l'eau dans la seconde série du jour. La compétition pourrait bien commencer ce vendredi matin à 7h30 (locales).

sp/www.ipreunion.com