Voici les résultats des principaux événements sportifs du week-end

Football: 12ème journée de R1

La 12ème journée de régionale 1 était programmée ce dimanche après midi. La Jeanne d'Arc, solide leader depuis le début de saison (43 points), s'est une nouvelle fois imposée, tout comme la St Pierroise seconde et l'Excelsior 3ème qui totalisent chacune 34 points.

Excelsior – Ste Suzanne 3-0

Ste Marienne – St Pierroise 1-0

Marsouins – St Pauloise 0-1

Jeanne d'Arc – Léopards 2-0

Capricorne – St Denis 1-0

Tamponnaise – St Louisienne 1-3

St Louis – Petite Ile 2-0

Cyclisme: Tour Cycliste Antenne Réunion

Le Tour cycliste de l'île a débuté ce samedi et se terminera dimanche 12 aout. Neuf étapes sont au programme pour les 15 équipes engagées. Samedi, le 1er rendez-vous consistait en un prologue par équipes de 3,4km sur le vélodrome de Champ Fleuri pour distribuer les différents maillots de leaders. Le Team MCB Maurice s'est imposé largement devant Sainte Marie et Saint Denis.

Dimanche, la 1ère étape se déroulait sur 101km entre Saint Denis et Saint Pierre. Là encore, le team MCB a dynamité la course très tôt pour constituer un groupe d'échappées avant Saint Leu. A l'arrivée, Alexandre Mayer (MCB) s'est imposé devant Paul Rivière (VCO) et Florian Vilette (EMO) avec plus de 3 minutes d'avance sur le peloton. Parmi les Réunionnais, seuls Rivière, Elma et Paniandy ont réussi à rester au contact...

Les prochaines étapes:

Lundi: étape 2 de 106km St Pierre – Trois Bassins

Mardi: étape 3 de 102km Trois Bassins – Petite Ile

Mercredi: étape 4 de 78km Petite Ile – Le Tampon

Jeudi: étape 5 de 115km Tampon – Bras Panon

Vendredi: étape 6 de 95km Bras Panon – Ste Suzanne

Samedi: étape 7 de 10km Ste Suzanne – Ste Marie et étape 8 de 71km Ste Marie – St Denis Brûlé

Dimanche: étape 9 de 72km au Barachois

Trail du Sud Sauvage

Le trail du sud sauvage organisé par l'association Cour'ag a eu lieu dimanche à Saint Philippe sur un parcours de 21km et 700m de dénivelé entre le puits des Anglais et le site de Basse Vallée. 500 coureurs étaient au départ. Il a fallu seulement 1h30 à Juanito Lebon et Fabrice Mithridate pour franchir victorieusement la ligne d'arrivée ensemble. Deux minutes plus tard, c'est Jean Patrice Payet qui a complété le podium de cette seconde édition. Côté féminin, Fleur Santos Da Silva s'est imposée en 1h50 devant Franceline Chapelin en 2h03 et Valérie Laforgue en 2h06.

Course à pied: Marathon de la Corniche

L'association Rando Camélias organisait le marathon de la Corniche ce dimanche entre Saint Denis et Saint Paul. Le départ était donné à 6h00 du Barachois puis les coureurs empruntaient la route du littoral pour rejoindre l'Ouest. Une centaine de coureurs étaient au départ et c'est Kévin Lallemand qui l'a emporté en 2h38, devant Johny Aimart en 2h49 et Jean Willy Rouget en 2h53. Côté féminin, Chantal Hodji signe une victoire en 3h17 devant Nathalie Gauvin en 3h29 et Denise Delgard en 3h31.

Sur le semi, ils étaient une centaine également. Jacky Leveneur l'emporte 1h12 devant Jean Pierre Harrison en 1h17'29 et Fred Mermera en 1h17'33. Côté féminin, victoire de Eugénie Mareux en 1h27 devant Estelle Virin en 1h29 et Viviane Fanchin en 1h33.

Moto: Finale du championnat régional de MX

La dernière manche du championnat régional de motocross a eu lieu ce dimanche à Bras Panon sur le circuit de la Caroline. Pascal Dorseuil, leader du championnat depuis le début de saison, a assuré une 4ème place derrière Romains Laurens, Guillaume Baillif et Ikhlass Onia, pour s'offrir son 20ème titre régional en MX à l'âge de 43 ans!

Surf: US Open of Surfing

• La Réunionnaise Johanne Defay était en lice ce week end pour la 7ème étape du World Tour à Huntington Beach en Californie. Au 1er tour, la St Leusienne n'a fait qu'une bouchée de l'Australienne Keely Andrew et la Néo Zélandaise Paige Hareb. Au 3ème tour, elle a récidivé face à la triple championne du monde Carissa Moore et la tricolore Pauline Ado. Enfin, en quart de finale, elle a eu la lourde tâche d'affronter l'Australienne Stéphanie Gilmore, sextuple championne du monde et actuelle leader du championnat... Même si elle lui a bien tenu tête, Gilmore l'a dominé d'un cheveux et Defay a pris une honorable 5ème place. Elle conserve ainsi son 4ème rang mondial avant la 8ème épreuve qui aura lieu en septembre, sur une vague artificielle pour la 1ère fois de l'histoire du World Tour.

• Ce dimanche sur la plage de Huntington Beach en Californie, le Réunionnais Jorgann Couzinet vient de réaliser une énorme performance en prenant la 3ème place du WQS 10 000 de l'US Open, la meilleure performance française depuis bien longtemps... Après les éliminations prématurées des Adrien Toyon, Jérémy Florès et Maxime Huscenot, dans des conditions minuscules, Jorgann Couzinet s'avérait être le seul rescapé tricolore de ce 2ème évènement majeur du circuit qualificatif (WQS).

Solide dans son surf et intelligent en série, Jorgann Couzinet a facilement passé les tours un à un. En quart de finale, Dion Atkinson lui a donné du fil à retordre mais le Réunionnais ne s'est pas laissé faire et s'est imposé aux forceps. En demi finale, il savait que Griffin Colapinto, pensionnaire du World Tour, serait un adversaire coriace. Pourtant, Jorgann Couzinet a voulu passer en force sur sa première vague et est allé chercher un 9 points! La meilleure vague du jour de loin et la 2ème de toute la compétition.

En face, l'Américain enchainait les vagues à 7 et 8 points et le Réunionnais n'avait besoin de 6 points pour prendre l'ascendant. Malheureusement pour lui, à aucun moment l'océan ne lui donnait l'opportunité de s'exprimer et après de longues minutes d'attente, Jorgann Couzinet s'arrêtait à ce stade la compétition, 3ème, le meilleur résultat de sa carrière sur un WQS 10 000. Avec cette performance, il relance sa saison et ses espoirs de qualification sur le World Tour aux côtés de Jérémy Florès et Johanne Defay, prenant provisoirement la 6ème place du classement mondial WQS.

sp/www.ipreunion.com