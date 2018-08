Voici les résultats des principaux événements sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Football: 13ème journée de R1

La 13ème journée de régionale 1 était programmée ce dimanche après midi. La Jeanne d'Arc, solide leader depuis le début de saison (45 points), a pour la seconde fois marqué le pas en concédant le nul à Petite ïle. La St Pierroise seconde et l'Excelsior 3ème se sont imposées dans leurs rencontres respectives et totalisent chacune 38 points.

St Pauloise - Excelsior 0-3

St Denis - Ste Marienne 0-0

St Pierroise - St Louis 3-0

Ste Suzanne - Marsouins 1-1

Léopards – Tamponnaise 0-1

St Louisienne - Capricorne 1-0

Petite Ile - Jeanne d'Arc 0-0

Cyclisme: Tour Cycliste Antenne Réunion

Le Tour cycliste de l'île s'est terminé ce dimanche après neuf étapes disputées tout autour de l'île la semaine dernière. Le coureur du SMVC Bryan Maillot s'est offert la dernière étape dans les rues de Saint Denis, du côté du Barachois. Il a franchi la ligne en solo avec 6 secondes d'avance sur Doriand Percule (CSL) et Romain Rosier (EVO).

Le grand vainqueur de cette 72ème édition est le Mauricien Christopher Lagane (MCB) qui conserve donc son titre pour une seconde année consécutive. Régulier toute la semaine, Lagane s'est paré de jaune dans la montagne en s'imposant samedi au Brûlé. Dimanche, il n'vait donc plus qu'a assuré lors du tourniquet du Barachois pour ramener sa tunique jaune à bon port. Au final, il devance Corentin Ville (EOM) de 1'02 et Florian Vilette (EOM) de 1'21.

On notera également que le Mauricien a remporté au passage le classement Océan Indien, le classement par Points et le classement Jeunes, rien que ça. Il a tout de même laissé le classement de la Montagne à Jérémy Barret, prenant "seulement" la seconde place et celui des Rushes à Corentin Ville. Avec cela, son team MCB termine premier du général par équipes, devant l'Entente Outre Mer et le team Maurice B. Le premier réunionnais n'est autre de Paul Rivière (EVO), seulement 7ème du général à 4'41 du vainqueur.

Trail: 3 pitons

On prend les mêmes et on recommence! Comme l'an dernier, le CAPP organisait son trail des 3 pitons entre la plaine des palmistes et la région du Volcan. Et comme l'an dernier, les locaux se sont imposés: René Paul Léocadie a conservé son titre en 3h58 et Cédric Carcany a de nouveau pris la seconde place en 4h04. La 3ème place est revenue à Jean Claude Guiton en 4h05. Côté féminin, Marine Lambert s'impose en 5h15 devant Claire Dupont en 5h18 et Bernadette Dumont en 5h30.

Surf: Tahiti Pro

La 7ème manche du Wolrd Tour masculin a débuté aujourd'hui sur le spot de Teahupo'o à Tahiti. En attente de conditions correctes depuis vendredi, l'épreuve a débuté ce jour dans de petites vagues par rapport à ce que propose généralement ce spot de reef. Dans la 1ère série du jour, le Réunionnais Jérémy Florès affrontait son compatriote Joan Duru et l'Australien Wade Carmichael.

Après Rio et Jeffrey's bay, Wade Carmichael a eu une nouvelle fois le dessus sur Jérémy Florès (12,23 contre 10,00) alors que Joan Duru n'a pas réussi à peser sur la série (8,20). Par conséquent, le Réunionnais devra en passer par le second tour dès demain où il retrouvera l'Amricain Patrick Gudauskas dans la 10ème série.

