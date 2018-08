Voici les principaux résultats sportifs du week-end

Football: 14ème journée de R1



La 14ème journée de régionale 1 était programmée ce week end. Pour la seconde fois de la saison, le leader (Jeanne d'Arc) a essuyé une défaite mais reste en tête du classement avec 48 points, suivi par la St Pierroise et l'Excelsior toujours au cude à coude avec 44 points.

Marsouins - Ste Marienne 1-1

St Pierroise - Léopards 4-0

St Louisienne - Petite Ile 1-0

St Pauloise - St Louis 1-0

St Denis - Jeanne d'Arc 2-0

Ste Suzanne – Tamponnaise 2-0

Excelsior - Capricorne 0-0

Cyclisme: La Cyclo Civis



Le CCSL organisait une cyclosportive ce dimanche au départ de Saint Louis. Après une boucle de 20km dans St Louis, le peloton se dirigeait vers Cilaos où était jugée l'arrivée de cette 8ème édition qui ne comptait que 60km cette année. Ceux qui ne se sentaient pas l'âme de grimpeurs pouvaient s'arrêter après cette boucle de 20km.

A Cilaos, Doriand Percule (CCSL) s'est imposé après 2h09 de course devant Paul Rivière (VCO) en 2h12'41 et Christopher Lebon (LBO2) en 2h12'56. Côté féminin, Pauline Aigon l'emporte en 2h46 devant Alia Griffon Monnet (CCSL) en 3h07 et Emilie Payet en 3h14.

Trail: Course nature semi nocturne



Le BNA organisait une course ce samedi à 17h15 au parcours de santé de Saint Paul. Le tracé de 10km proposait aux coureurs de découvrir et d'apprécier quelques sites splendides de l'Etang St Paul et Cambaie, comme l'ancien pont du chemin de fer, les abords de l'étang, le front de mer et sa forêt de filaos, le parcours de santé... Une centaine de coureurs étaient au départ. Ronon Barlieu s'est imposé en 35'26 devant Vincent Lebon en 38'38 et Joel Juvenal en 38'48. Côté féminin, victoire d'Eugénie Mareux en 45'18 devant Hissani Alhazur en 52'04 et Laura Huscenot en 52'23.

Surf: Jorgann Couzinet roi de la nuit



Le Réunionnais Jorgann Couzinet a remporté ce samedi soir le "Surf de Nuit Anglet", une compétition nocturne qui se déroule en équipe. Avec son team Sooruz, aux côtés de Marc Lacomare, Vincent Duvignac, Julien Thouron, Adrien Rapp et William Aliotti, Jorgann Couzinet a été décisif en scorant un air majestueux récompensé d'un 9,93 points, soit à 0,07 point d ela perfection!

Surf: Tahiti Pro



La 7ème manche du Wolrd Tour masculin a pris fin ce week end sur le spot de Teahupo'o à Tahiti. Jérémy Florès a réalisé une belle compétition, malgré les petites conditions. Le Réunionnais a tout de même trouvé quelques tubes à surfer, lui permettant ainsi de rejoindre les demi-finales de la compétition. Opposé au Brésilien champion du Monde 2014 Gabriel Médina, Jérémy Florès n'a pas eu de réelle opportunité pour le dominer. Il faut dire que Médina est un sérieux client à Tahiti, lui qui totalise désormais 4 finales sur les 5 dernières éditions avec 2 victoires à la clé en comptant celle de cette année! Il aura fallu des manoeuvres aériennes pour convaincre les juges dans ces conditions de mer, alors que normalement Teahupo'o est un spot de tubes... Florès en a fait les frais mais prend tout de même une belle 3ème place et remonte ainsi à la 12ème place du classement mondial.

Surf: Lacanau Pro



Le circuit WQS faisait escale en France ce week end avec une épreuve dotée de 1500 points à Lacanau. Plusieurs Réunionnais étaient attendus dans les beach breaks landais. Jorgann Couzinet est le surfeur péï le mieux classé de la compétition après avoir accédé au 6ème tour, alors qu'Adrien Toyon s'est arrêté au 5ème et Maxime Huscenot au 4ème. Ce résultat n'entre pas en compte dans le ranking de Jorgann Couzinet qui reste 6ème du classement WQS.

Escalade: Fanny Gibert 3ème de la coupe du Monde de bloc



La Réunionnaise Fanny Gibert a terminé 4ème de l'ultime manche de coupe du monde ce week end à Munich, derrière la Slovène Janja Garnbret et les Japonaises Miho Nonaka et Akiyo Noguchi. Avec ce résultat, elle se classe 3ème du classement final de la coupe du monde de bloc 2018.

Cyclisme: Donovan Grondin champion du monde !



Le jeune Réunionnais originaire de Saint Leu, Donovan Grondin, a décroché le titre mondial junior de l'omnium ce samedi lors des championnats du Monde sur piste qui se déroulaient à Aigle en Suisse. La veille, il avait également décroché la médaille d'argent lors de la puorsuite par équipe.

sp/www.ipreunion.com