Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end (Photos d'illustration)

Football: Demi-finales de la Coupe de la Réunion

Les demi-finales de la coupe de la Réunion auront lieu ce week end. Samedi soir à 20h00, la St Pierroise affrontera la Jeanne d'Arc au stade de l'est de St Denis. Dimanche après midi à 15h00, la Ste Marienne rencontrera l'Excelsior au stade Michel Volnay de St Pierre.

Handball: C'est la reprise!

La 1ère journée de D1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera ce vendredi soir à 21h15 selon le programme suivant:

Joinville - HBCED

JSB – St Pierre

Cressonnière – Ste Marie

Lasours – Saline

Tampon – Bois de Nèfles

Possession – Chateau Morange

Côté féminin, on jouera samedi soir à partir de 19h30 selon le programme suivant:

St Denis – St Pierre

JSB – Tamponnaise

ASCES – Piton St Leu

Bois de Nefles – St Joseph

Rivièroise – St Louis

Cressonnière – Port (dimanche 17h45)

VTT: Cross Country de la Plaine des Palmistes

Ce dianche aura lieu la 8ème manche de la coupe régionale de vtt xc sur le site de Bassin Plat à la Plaine des Palmistes. L'épreuve se déroulera sur un circuit de 4,2km à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Les premiers départs se feront à partir de 9h00 alors que celui de la course élite est programmé pour midi. Pour le moment, difficile de savoir à qui va revenir cette coupe 2018... Yannick Cornille occupe la tête car il est l'un des rares concurrents à avoir bouclé les 7 manches passées, tout comme Manu Catherine actuellement second. Avec les jokers accordés, Mathieu Desserprit et Giovanni Gonthier restent les mieux placés pour l'emporter.

Trail: 2ème édition de la boucle parapente

La Team Lé La organise dimanche la seconde édition de la boucle parapente à Saint Paul. Le départ sera donné à 6h30 du stade de la Grande Fontaine pour une boucle de 23km et 1100m de dénivelé positif sur les routes et chemins de Bellemène. L'arrivée sera jugée sur le lieu de départ. Encore une fois, la course affiche complet! On retrouvera donc un plateau de qualité au départ avec des coureurs comme Gilles Bayard, Laurent Bériou, Marie Quillevere, Mohamed Safaoui, Jean Marie Cadet, Gilsey Félicité, Jean Patrice Payet ou encore Colin Tournel qui jouera à domicile. La bagarre s'annonce intense!

Course: Les foulées de Bois d'Olive

Le CALSUD organise une course sur route de 15km ce dimanche à Bois d'Olive. Le départ sera donné à 7h00 du lycée de Bois d'Olive où sera également jugée l'arrivée. Le parcours se fera principalement sur les routes et chemins de la Ravine des Cabris, représentant un dénivelé total de 200m. 200 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Moto: 24 heures Meryno Smith

Le MC Tracer organise une course d'endurance moto de 24 heures, en équipes, ce week end sur la piste de la Jamaique à Saint Denis. Quatre catégories seront au départ: maxi 4 temps, maxi scooter, proto -125cc, scooter. Les équipes de 4 à 6 motards devront parcourir le plus de tours possible en 24h, se relayant à leur guise. Le départ sera donné samedi à 16h00.

Trail: Cimasarun

Randorun OI organise la Cimasarun ce samedi, cette fois-ci au départ de Hellbourg pour le tour du Piton des Neiges par les 3 cirques, toujpurs dans le même sens. Le départ sera donné à 5h00 du stade, direction le Cap Anglais, le gite Dufour, le Bloc, le Taibit (où les équipes de 2 se passeront le relais), Marla, la Plaine des Merles, Grand Sable et Ilet à Vidot. La course totalisera 52km pour 4000m de dénivelé positif. L'an dernier, Axel Arnaud l'avait emporté en devançant Jeannick Boyer dans l'ultime ascension. Cette année, le lauréat 2017 laisse sa place ca ril sera au départ de la CCC la semaine prochaine. Le podium est donc ouvert et Boyer pourrait bien revenir sur le devant de la scène. Réponse samedi en début d'après midi.

Surf: Pro Anglet

Après Lacanau la semaine dernière, c'est au tour de la ville d'Anglet d'accueillir une étape du circuit WQS avec une compétition dotée de 1500 points. Encore une fois, plusieurs surfeurs réunionnais seront de la partie, à commencer par Canelle Bulard, finaliste à Lacanau, qui aura une série difficile pour le 3ème tour de compétition face à la prometteuse Américaine Kirra Pinkerton et les Italiennes Mélanie Giunta et Emily Gussoni. Côté masculin, Colin Doyez a débuté au 2ème tour qu'il a brillament franchi, tout comme le 3ème tour pour se retrouver désormais au 4ème tour en compagnie notamment de Joan Duru, pensionnaire du World Tour. A ce stade de la compétition, entrent en lice également Maxime Huscenot, Jorgann Couzinet et Adrien Toyon, dès ce vendredi.

sp/www.ipreunion.com