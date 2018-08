Le Réunionnais Donavan Grondin a été sacré champion de France juniors de cyclisme sur route ce samedi 25 août 2028 à Plougastel-Daoulas en Bretagne. Le samedi 18 août le Jeune homme avait déjà empoché le titre de champion du Monde de l'omnium juniors à Aigle en Suisse (Photo Fédération française de cyclisme)

"C’est une semaine incroyable avec une médaille d’argent et un maillot arc-en-ciel au championnat du Monde juniors sur piste. Et une médaille de bronze sur le contre-la-montre et le maillot sur la route ici à Plougastel-Daoulas " a commenté Donavan Grondin cité par ouest-france.fr

Ce titre de champion de France sur route le jeune Réunionnais l'a déjà remporté. C'était en 2015 il était alors en catégorie cadet. "Ce titre c’est mieux, il est encore plus fort que celui obtenu en cadets, car cela roule encore plus vite" a déclaré Donovan Grondin dans une interview à la fédération française de cyclisme.

Le jeune homme n'aura pas vraiment le temps de se reposer. Il fait sa rentrée dès ce lundi en BTS Management des unités commerciales à Bourges. "Concernant le vélo, je vais m’accorder une petite coupure de 4 ou 5 jours"a-t-il indiqué à ouest-france.fr.

