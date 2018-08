Voici les principaux résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Football: Demi-finales de la Coupe de La Réunion

Les demi-finales de la coupe de la Réunion ont eu lieu ce week end. Samedi soir, la St Pierroise a dominé la Jeanne d'Arc 2-1 au stade de l'est de St Denis. Dimanche après midi, la Ste Marienne a chuté face à l'Excelsior (1-4) au stade Michel Volnay de St Pierre après prolongation (1-1 à la 90ème minute). La finale opposera donc la St Pierroise à l'Excelsior le 7 octobre prochain à St Pierre.

Handball: C'est la reprise !

La 1ère journée de D1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, on jouait vendredi soir à 21h15.

Joinville – HBCED 23-24

JSB – St Pierre 28-31

Cressonnière – Ste Marie 32-28

Lasours – Saline 40-22

Tampon – Bois de Nèfles 34-16

Possession – Chateau Morange 17-38

Côté féminin, on jouait samedi soir.

St Denis – St Pierre 28-22

JSB – Tamponnaise 17-36

ASCES – Piton St Leu 28-27

Bois de Nefles – St Joseph 34-20

Rivièroise – St Louis reporté

Cressonnière – Port 31-28

VTT: Cross Country de la Plaine des Palmistes

Ce dianche a eu lieu la 8ème manche de la coupe régionale de vtt xc sur le site de Bassin Plat à la Plaine des Palmistes. L'épreuve s'est déroulée sur un circuit de 4,2km à parcourir 6 fois pour les élites. Une fois de plus, Julien Chane Foc s'est imposé, avec 2'41 sur son compère du CCSL Rmain Jean et 3'06 sur Giovanni Gonthier (T974).

Trail: 2ème édition de la boucle parapente

La Team Lé La organisait dimanche la seconde édition de la boucle parapente à Saint Paul. Le départ était donné à 6h30 du stade de la Grande Fontaine pour une boucle de 23km et 1100m de dénivelé positif sur les routes et chemins de Bellemène. L'épreuve affichait complet avec 700 coureurs au départ. Jean Patrice Payet l'a emporté en 1h48 devant Fabrice Mithridate en 1h51 et Gilles Bayard en 1h52. Côté féminin, victoire de Marie Quillevere en 2h19 devant Claire Baudis en 2h25 et Eugénie Mareux en 2h29.

Course: Les foulées de Bois d'Olive

Le CALSUD organisait une course sur route de 15km ce dimanche à Bois d'Olive, départ et arrivée au niveau du lycée. 200 coureurs étaient au départ et le plus rapide se nomme Eddy Clémentz en 50'15! Il devance Ronan Barlieu en 51'31 et William Marcilly en 53'56. Côté féminin, victoire d'Hélène Taochy en 1h05 devant Maelle Bonnabaud en 1h09'33 et Dalila Bentaleb en 1h09'39.

Moto: 24 heures Meryno Smith

Le MC Tracer organisait une course d'endurance moto de 24 heures, en équipes, ce week end sur la piste de la Jamaique à Saint Denis cesamedi 16h à dimanche même heure. Le team Bip emmené par Laury Robert s'impose malgré quelques problèmes techniques, alors que l'équipe de Dylan Técher, en tête toute l'épreuve a dû abandonner deux heures avant le terme pour panne.

Trail: La Cimasarun pour Bruyas et Grenot

Randorun OI organisait sa traditionnelle Cimasarun ce samedi, cette fois-ci au départ de Hellbourg pour le tour du Piton des Neiges par les 3 cirques, toujours dans le même sens pour 52km et 4000m de dénivelé positif. En vacances à la Réunion, Maxime Grenot s'est imposé en 6h32. Le coureur des Alpes était déjà venu par le passé et avait donc coché la date... Derrière lui, Aurélien Escolano prend la seconde place en 6h40 et Fabrice Fontaine la 3ème en 6h47. Côté féminin, Camille Bruyas a une fois de plus écrasé la course en signant au passage le record féminin en 7h48. Elle devance Hélène Valette en 8h08 et Louise Classeau en 8h43. 650 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée.

Judo: Open des Mascareignes

La nouvelle saison de judo a débuté ce week end avec l'Open des Mascareignes. Une cinquantaine de combattants se sont alignés dans la catégorie sénior. Les résultats sont les suivants:

F-52: Pauline Pausé (Salazes)

F-57: Naomi Raharison (Ste Geneviève)

F-63: Anne Léonie Dafreville (La Ravine)

F-70: Aurélie Rajaonarison (St Leu)

F-78: Marie Speville (Rodrigues)

F+78: Marine Servantes (Toulon)

H-60: Samuel Latchoumane (St Denis)

H-66: Daniellito Rosidor (Rodrigues)

H-73: Ruddy Pinchard (Orléans)

H-81: Jean Alain Niole (Rodrigues)

H-90: Ruddy Cendier (St Paul)

H-100: Joseph Bègue (Rodrigues)

H+100: Sébastien Chambard (Meximieux)

Surf: Pro Anglet

Après Lacanau la semaine dernière, c'était au tour de la ville d'Anglet d'accueillir ce week end une étape du circuit WQS avec une compétition dotée de 1500 points. Encore une fois, plusieurs surfeurs réunionnais étaient de la partie. Dans le tableau masculin, Jorgann Couzinet signe la meilleure performance masculine péi en rejoignant le 6ème tour où il perd à cause d'une interférence... Maxime Huscenot, Colin Doyez et Adrien Toyon se sont tous les trois inclinés au 5ème tour. Côté féminin, Cannelle Bulard signe une belle performance en terminant 5ème de l'épreuve après s'être inclinée face à Chelsea Tuach en quart de finale.

A partir de ce lundi, le circuit WQS fait escale en Espagne à Pantin avec une épreuve 6000 pour les filles et 3000 pour les garçons. Les Réunionnais seront de la partie évidemment.

Surf: Pro Junior Pantin

Les juniors ont ouvert les hostilités ce week end à Pantin en Espagne pour l'ultime manche du Tour Junior Européen. Le Réunionnais Mathis Crozon s'est imposé en réalisant (presque) un sans faute! Vainqueur de toutes ses séries sauf celle du 3ème tour, 2nd derrière le Brésilien Mateus Herdy, Crozon l'a finalement réglé en quart de finale pour filer vers la victoire en dominant ensuite ses compatriotes Marco Mignot en demi-finale puis Tiago Carrique en finale grâce à deux très bonnes vagues récompensées 7,17 et 7,77. Avec ce résultat, le Saint Leusien prend la 3ème place du classement européen.