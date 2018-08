Voici l'agenda sportif du week-end

Football: 16ème journée de D1R

La 16ème journée de 1ère division régionale aura lieu ce dimanche à 15h30 selon le programme suivant:

Jeanne d'arc – St Pauloise

Léopards – Marsouins

Ste Marie – Excelsior

Petite Ile – St Pierroise

Tamponnaise – St Denis

St Louis – St Louisienne

Capricorne – Ste Suzanne

Handball: 2ème journée de D1

La 2ème journée de D1 est programmée ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi soir à 21h15 selon le programme suivant:

Saline - Tampon

Bois de Nèfles - Joinville

Ste Marie - JSB

St Pierre - Possession

Chateau Morange - Lasours

HBCED - Cressonnière (dimanche 16h30)

Côté féminin, on jouera samedi soir à 19h30 selon le programme suivant:

Tamponnaise - St Denis

St Pierre - Cressonnière

St Louis - JSB

Piton St Leu - Bois de Nefles

Port - ASCES

St Joseph - Rivièroise (vendredi 20h30)

Basketball: C'est la reprise!

Ce week end sonne la reprise du championnat pour la Nationale 3 Masculine et la Régionale Féminine.

Côté masculin, on jouera ce samedi soir à 20h30 selon le programme suivant:

Etang Salé – BCD

AMML – St Paul

St Leu – St Pierre (vendredi 20h30)

COM et Tampon exempts.

Côté féminin, on jouera également samedi soir mais à 18h30:

Ste Marie – Tampon

St Leu – St Pierre

Aiglons – COM

Port – St Paul

Tampon 2 – BCD (vendredi soir 20h30)

Cyclisme: Grand Prix de St Leu

La 21ème épreuve route de la saison aura lieu ce dimanche à Saint Leu, organisée par Leu Braquet d'Or Ouest. Le départ sera donné à 12h30 devant la mairie de St Leu pour 82km de course. Le peloton effectuera 2 boucles de 24km entre entre St Leu et Etang Salé avant de prendre la direction des hauts de St Leu par les Colimaçons et rejoindre la CD13 pour redescendre ensuite par Stella et revenir dans le centre ville.

Trail: Coteau Sec

Dimitile Sport Action organise son traditionnel trail du coteau sec ce dimanche à l'Entre Deux. Le départ sera donné à 7h00 devant le collège le Dimitile pour une course de 22km et 1200m de dénivelé positif qui empruntera les sentiers du Coteau Sec, du Cheval, Rosélie, du Zèbre et de la Jument, mais aussi les routes et chemin de la ville. 500 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Course: 1ère édition des Foulées Solidaires de la Possession

L'association handi basket possessionnais organise les fouées solidaires de la Possession ce dimanche avec 3 épreuves au programme: 7km handisport fauteuil, 10km handisport debout et 10km ouvert à tous. Le départ sera donné à 8h00 au gymnase Gaston Dumesgnil où sera également jugée l'arrivée.

Trail: C'est à Chamonix que cela se passe

La folle semaine de l'UTMB battra son plein à partir de ce vendredi avec les départs de la CCC le matin et de l'UTMB le soir. Cette année, ils seront une poignée de coureurs réunionnais sur cet évènement qui se veut le sommet du trail mondial.

Hier, ce sont les coureurs de la TDS (120km) qui étaient à l'oeuvre du côté du Mont Blanc. Les meilleurs représentants réunionnais, Pérrine Tramoni et Francesco Cucco ne sont malheureusement pas allés au bout et sont sortis sur abandon. A l'heure où nous écrivons ces lignes, d'autres coureurs réunionnais sont en course et non loin de l'arrivée: Alexandra Assoumani, François Regnier, Frédérik Rocheteau et Nicolas Valdelièvre.

Vendredi matin, la CCC (100km) s'élancera de Courmayeur avec 4 coureurs réunionnais: Axel Arnaud, Florent Boulet, Thierry Revonge et Louis Sénardière.

Vendredi soir, ce sera au tour de l'UTMB (165km) de s'élancer de Chamonix avec seulement 4 coureurs réunionnais au départ: Sébastien Cartella, Denis Guerot, Rishman Lauret et Ludovic Legros.

On notera au passage qu'aucun coureur réunionnais n'était engagé ce jeudi sur la plus petite des courses chamoniarde, l'OCC et ses 55km.

Surf: Pantin Pro

Les surfeurs réunionnais sont du côté de Pantin en Espagne cette semaine pour disputer une épreuve du circuit qualificatif (WQS) dotée de 6000 points pour les filles et 3000 pour les garçons.

Hier, Cannelle Bulard a passé le 3ème tour en gagnant sa série mais a été éliminé au suivant en prenant seulement la 4ème place. Côté masculin, Adrien Toyon a remporté sa série du 3ème tour pour filer au 4ème où entreront directement Maxime Huscenot et Jorgann Couzinet grâce à leur ranking.

